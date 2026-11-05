Українка розповіла про безплатне житло у Німеччині: що видають біженцям при заселенні

Біженка пояснила, які документи необхідні для життя у Німеччині

Українка Дарʼя Тетервак виїхала до Німеччини та розповіла про свій досвід еміграції. Дівчина показала безплатне житло та допомогу, яку вона отримала як біженка. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки у TikTok.

Дарʼя Тетервак отримала соціальне житло у Німеччині, де нині мешкає з подругою. За словами дівчини, помешкання було брудним, тож довелося спочатку провести прибирання. Водночас кімнатою біженка задоволена. Крім самого житла, українка отримала пакет із необхідними речами для початку життя у новому будинку.

фото: скриншот з відео Тiktok/@daria_tetervak

Так, біженка у Німеччині отримала пакет з їжею, посуд: чашки, тарілки та прибори. «Нас поселили у соціальне житло і дали вже ключі. Також дали пакет із їжею на перший час. Там печиво, щось по типу мівіни, супчики, макарони. На перший час має вистачити», – сказала дівчина.

фото: скриншот з відео Тiktok/@daria_tetervak

У самій кімнаті для біженців надані жінці матрац, постільна білизна. Також у помешканні є велика шафа, дзеркала, стіл та два стільці для двох осіб, які проживають у кімнаті. Зокрема, кімната розташована у кампусі, який має пʼять окремих блоків для біженців.

Наступного дня після переїзду Дарʼя Тетервак зайнялася оформленням документів до ЦНАПу. Для проживання у Німеччині біженці було необхідно отримати прописку та розрахунковий рахунок для отримання соціальних виплат.

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