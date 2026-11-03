Підозра в державній зраді Юлії Мендель та візит Зеленського до Німеччини: головне за день 3 листопада
Дайджест новин, які сталися вдень 3 листопада 2026 року
Колишній прессекретарці президента України Юлії Мендель підозру в державній зраді, президент України Володимир Зеленськийй прибув з неанонсованим візитом до Німеччини, СБУ та поліція розповіли про перші результати розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці, а Польща отримала попередження про вторгнення озброєних груп із РФ в листопаді.
«Главком» склав добірку головних подій за день 3 листопада.
Колишній прессекретарці Зеленського повідомлено про підозру в державній зраді
Правоохоронці повідомили колишній прессекретарці президента України Юлії Мендель підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
Зеленський прибув до Берліна
Президент України Володимир Зеленський 3 листопада прибув до Берліна з неанонсованим візитом. Глава держави провів низку зустрічей із німецькими високопосадовцями, а також з Канцлером Фрідріхом Мерцом. Головними темами переговорів стали дипломатична координація, посилення протиповітряної оборони та підтримка української енергетики.
Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ
Керівники Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної гвардії провели спільну пресконференцію щодо подій у Петропавлівській Борщагівці. Правоохоронці розповіли про причини конфлікту, спростували поширені в мережі повідомлення та повідомили про перебіг розслідування.
Польща отримала попередження про вторгнення озброєних груп із РФ в листопаді – Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в першій половині листопада на територію країни можуть проникнути озброєні групи. За його словами, польські та союзницькі спецслужби попереджали про можливі диверсії й провокації з боку Росії.
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