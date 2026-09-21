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Канцлер Німеччини назвав «катастрофою» поразку своєї партії на виборах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Канцлер Німеччини назвав «катастрофою» поразку своєї партії на виборах
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав провал на виборах та пообіцяв зміни в Німеччині
фото: ЕРА

ХДС показав найгірший результат на земельних виборах із 1949 року, однак Фрідріх Мерц заявив, що не відмовиться від запланованих реформ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав «катастрофою» результат Християнсько-демократичного союзу на виборах до земельного парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії. Політик визнав важку поразку своєї партії, але заявив, що уряд продовжить заплановані реформи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

ХДС отримав 4,9% голосів у Мекленбурзі-Передній Померанії. Це стало найгіршим результатом партії на земельних виборах із 1949 року. Партія також не подолала п'ятивідсотковий бар'єр для представництва в парламенті землі.

Мерц наголосив, що не збирається применшувати масштаб поразки своєї політичної сили. «Це катастрофа», – визнав Мерц. За словами канцлера, ХДС «запекло боролася, але зазнала нищівної поразки». Він також визнав, що партія проводила виборчу кампанію за складних умов та не отримала достатньої підтримки з федерального рівня.

Водночас Мерц позитивніше оцінив результат Християнсько-демократичного союзу на виборах у Берліні. За попередніми результатами, там ХДС отримав 19,1% голосів і посів друге місце після «Лівих».

Попри результати голосування, канцлер дав зрозуміти, що не планує відмовлятися від курсу федерального уряду. За його словами, Німеччині необхідні зміни, навіть якщо заплановані реформи будуть складними та не отримають схвалення частини суспільства.

«Реформи мають відбутися. Звісно, це ставить нас усіх у скрутне становище. Але ми візьмемо на себе цю відповідальність. Я візьму на себе цю відповідальність, бо хочу рухати нашу країну вперед. Те, що потрібно зробити зараз, вимагає твердості, непохитності та терпіння. Я продемонструю ці якості як голова ХДС і, насамперед, як канцлер нашої країни», – підсумував Мерц.

На виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії перше місце посіла «Альтернатива для Німеччини», отримавши 38,3% голосів. Соціал-демократична партія Німеччини набрала 35,4%. Для АдН це стала друга перемога на земельних виборах протягом місяця.

Результати голосування відрізнилися від опитувань, оприлюднених напередодні виборів. Зокрема, один із прогнозів передбачав 37% для партії прем'єр-міністерки землі Мануели Швезіг та 36% для АдН.

Нагадаємо, 6 вересня «Альтернатива для Німеччини» перемогла на земельних виборах у Саксонії-Ангальт. Для ХДС нинішня поразка стала вже третьою невдачею на виборах протягом двох тижнів.

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Теги: Фрідріх Мерц вибори Німеччина

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