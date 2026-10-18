Пашинський пояснив, що гальмує спільне виробництво зброї з Німеччиною

За словами Пашинського, однією з проблем є складна система експорту технологій і переміщення товарів подвійного призначення

Головною перешкодою для запуску спільних оборонних виробництв України та Німеччини є українська бюрократія. Водночас певні труднощі виникають і з німецького боку. Про це заявив президент Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкома» під час зустрічі делегацій німецького та українського ОПК

«Заважає в основному українська бюрократія, хоча десь частково і німецька долучається. Менше», – сказав він.

За словами Пашинського, однією з проблем є складна система експорту технологій і переміщення товарів подвійного призначення. Він зазначив, що ці процедури гальмують співпрацю між українськими та німецькими підприємствами. Водночас Пашинський наголосив, що не вважає фінансування головною перешкодою для розвитку спільних проєктів.

За словами Пашинського, німецький уряд і Міністерство оборони Німеччини підтримують такий формат співпраці, а стратегічним напрямом для України має стати інтеграція з оборонно-промисловим комплексом Німеччини та інших європейських країн.

«Я переконаний, що стратегія України – це синхронізація з військово-промисловим комплексом Німеччини і всієї іншої Європи», – заявив Пашинський.

Пашинський також наголосив, що подальше масштабування українсько-німецької оборонної кооперації потребує також рішень з боку української держави. Однією з ключових перешкод він назвав складні процедури експорту технологій та переміщення товарів військового і подвійного призначення, які сьогодні уповільнюють реалізацію спільних проєктів.

За його словами, уряд має створити зрозумілі та оперативні механізми для такої співпраці, зберігаючи необхідний експортний контроль, але прибираючи зайві бюрократичні бар'єри.

«Я переконаний, що стратегія України – це синхронізація з військово-промисловим комплексом Німеччини і всієї іншої Європи», – наголосив голова NAUDI.

Україна та Європейський Союз працюють над спрощенням умов для інтеграції українського оборонно-промислового комплексу до європейського ринку. Зокрема, у 2024 році ЄС започаткував Європейську оборонно-промислову стратегію (EDIS), яка передбачає поглиблення співпраці між оборонними підприємствами країн-членів і партнерами, зокрема Україною, а також посилення спільних закупівель і виробничих можливостей.

Нагадаємо, Пашинський анонсував масштабний прорив у збройній співпраці з Німеччиною.