Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пашинський пояснив, що гальмує спільне виробництво зброї з Німеччиною

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
google social img telegram social img facebook social img
Пашинський пояснив, що гальмує спільне виробництво зброї з Німеччиною
Пашинський назвав бюрократію головною перешкодою для спільного виробництва зброї з Німеччиною
фото з відкритих джерел

За словами Пашинського, однією з проблем є складна система експорту технологій і переміщення товарів подвійного призначення

Головною перешкодою для запуску спільних оборонних виробництв України та Німеччини є українська бюрократія. Водночас певні труднощі виникають і з німецького боку. Про це заявив президент Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкома» під час зустрічі делегацій німецького та українського ОПК

«Заважає в основному українська бюрократія, хоча десь частково і німецька долучається. Менше», – сказав він.

За словами Пашинського, однією з проблем є складна система експорту технологій і переміщення товарів подвійного призначення. Він зазначив, що ці процедури гальмують співпрацю між українськими та німецькими підприємствами. Водночас Пашинський наголосив, що не вважає фінансування головною перешкодою для розвитку спільних проєктів.

За словами Пашинського, німецький уряд і Міністерство оборони Німеччини підтримують такий формат співпраці, а стратегічним напрямом для України має стати інтеграція з оборонно-промисловим комплексом Німеччини та інших європейських країн.

«Я переконаний, що стратегія України – це синхронізація з військово-промисловим комплексом Німеччини і всієї іншої Європи», – заявив Пашинський.

Пашинський також наголосив, що подальше масштабування українсько-німецької оборонної кооперації потребує також рішень з боку української держави. Однією з ключових перешкод він назвав складні процедури експорту технологій та переміщення товарів військового і подвійного призначення, які сьогодні уповільнюють реалізацію спільних проєктів.

За його словами, уряд має створити зрозумілі та оперативні механізми для такої співпраці, зберігаючи необхідний експортний контроль, але прибираючи зайві бюрократичні бар'єри.

«Я переконаний, що стратегія України – це синхронізація з військово-промисловим комплексом Німеччини і всієї іншої Європи», – наголосив голова NAUDI.

Україна та Європейський Союз працюють над спрощенням умов для інтеграції українського оборонно-промислового комплексу до європейського ринку. Зокрема, у 2024 році ЄС започаткував Європейську оборонно-промислову стратегію (EDIS), яка передбачає поглиблення співпраці між оборонними підприємствами країн-членів і партнерами, зокрема Україною, а також посилення спільних закупівель і виробничих можливостей.

Нагадаємо, Пашинський анонсував масштабний прорив у збройній співпраці з Німеччиною. 

Читайте також:

Теги: зброя Німеччина Сергій Пашинський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шість місяців війни: чому Трамп тисне на Україну замість Росії
Шість місяців війни: чому Трамп тисне на Україну замість Росії
16 жовтня, 14:09
Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) здобула історичну перемогу в Саксонії-Ангальт, набравши 44% голосів
Друзі Путіна підкорюють Німеччину. Результати місцевих виборів та їхні наслідки для Мерца та України Союзники
21 вересня, 21:30
Обвинувачений В’ячеслав Зінченко не визнав вини і відмовився давати свідчення у суді
Довічне вбивці Фаріон. Анатомія вироку Зінченку Резонанс
2 жовтня, 14:40
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав провал на виборах та пообіцяв зміни в Німеччині
Канцлер Німеччини назвав «катастрофою» поразку своєї партії на виборах
21 вересня, 07:34
Під час оформлення соціальної допомоги в Німеччині перевіряють фінансовий стан заявника
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Російський міністр звинуватив європейські країни у купівлі зброї в різних регіонах світу для передачі Україні
Лавров заявив, що Росія досягне всіх цілей «СВО»
26 вересня, 23:25
Глава держави зазначив, що спільне вшанування пам’яті є важливим і в умовах нинішньої війни Росії проти України
Делегації Ізраїлю та Німеччини приїхали до Києва: Зеленський зробив заяву
6 жовтня, 21:07
Прокуратура Берліна взялася за «Російський дім»
Хто заробляє на «Російському домі» у Берліні? Прокуратура почала розслідування
5 жовтня, 09:14
Адвокати Кузнєцова зажадали закрити справу
Справа «Північних потоків» отримала новий поворот. Адвокати Кузнєцова оскаржили звинувачення
14 жовтня, 17:10

Суспільство

Боєць ЗСУ пробув на позиції 388 днів і місяць пішки виходив до своїх
Боєць ЗСУ пробув на позиції 388 днів і місяць пішки виходив до своїх
Медичні авто для ЗСУ: український виробник повідомив про зрив проєкту з німцями
Медичні авто для ЗСУ: український виробник повідомив про зрив проєкту з німцями
Пашинський пояснив, що гальмує спільне виробництво зброї з Німеччиною
Пашинський пояснив, що гальмує спільне виробництво зброї з Німеччиною
Прогноз погоди на тиждень 19 – 25 жовтня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 19 – 25 жовтня 2026 року
107-річний чоловік розповів, яку страву їв усе життя
107-річний чоловік розповів, яку страву їв усе життя
Повернення до важливих рішень: найавторитетніший гороскоп на тиждень 19–25 жовтня 2026 року
Повернення до важливих рішень: найавторитетніший гороскоп на тиждень 19–25 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
98K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
75K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua