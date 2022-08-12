Відцуратися Путіна. Казахстан постачатиме нафту в обхід Росії

Казахстан шукатиме нові шляхи через Китай, Іран, Азербайджан до Туреччини

Депутат мажилісу Казахстану Айдос Сарим назвав Росію «не зовсім надійним партнером» у нафтовій сфері. Про це він заявив в ефірі радіостанції «Говорить Москва».

«У Казахстану є лише один пріоритет – це диверсифікація шляхів доставки паливної сировини на світові ринк. Як показують події, що відбуваються в країні та світі, Росія є не зовсім надійним партнером. Аварії на КТК та інші речі, через які значна частина нашого експорту проходила, це змушує напружуватися», – пояснив депутат.

За його словами, Казахстан шукатиме нові шляхи через Китай, Іран, Азербайджан до Туреччини.

Зазначимо, вже з вересня частина казахської нафти піде через найбільший нафтопровід Азербайджану. Про це повідомляє Reuters.

Державна нафтова компанія Казахстану «Казмунайгаз» веде переговори з підрозділом державної компанії Азербайджану SOCAR про продаж 1,5 мільйона тонн нафти на рік. Очікується, що контракт підпишуть в кінці серпня, а транзит по трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан почнеться через місяць.

Крім того, Казахстан вже у 2023 році може транспортувати ще 3,5 мільйона тонн нафти по іншому азербайджанському трубопроводу в грузинський чорноморський порт Супса. Таким чином, загальний обсяг складе більш як 100 тисяч барелів на добу, або 8% потоків КТК.

Однак через новий маршрут Казахстану доведеться покладатися на флот невеликих танкерів для перевезення нафти через Каспійське море в Баку з порту Актау, який має обмежені потужності.

Нагадаємо, Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика.

Крім того, журналіст заявив, що Казахстан мріє про спільний кордон з Україною.

Також російський суд скасував блокаду на експорт нафти з Казахстану.