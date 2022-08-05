Головна Світ Політика
search button user button menu button

Казахстан хоче ввести окремі ціни на пальне для іноземців

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Казахстан хоче ввести окремі ціни на пальне для іноземців
фото з відкритих джерел

В країну щодня в'їжджає близько 4,5 тис. одиниць вантажного транспорту, з якого 70% належать іншим країнам

Міністерство енергетики Казахстану розробляє законопроєкт, за яким дизельне пальне в країні буде продаватися іноземцям дорожче, ніж місцевим жителям. Про це повідомив голова міністерства Болат Акчулаков, передає Enkorr.

«Ціни будуть диференційовані залежно від резидентства, обсягів споживання і від видів транспорту. Роботу в цьому напрямі буде продовжено із зацікавленими держорганами й сторонами», – сказав він.

За словами Акчулакова, низькі ціни на пальне в Казахстані призвели до того, що щомісяця зростає його споживання на 120 тисяч тонн. Натомість запровадження вищих цін має запобігти дефіциту в країні.

За даними прикордонної служби Казахстану, в країну щодня в'їжджає близько 4,5 тис. одиниць вантажного транспорту, з якого 70% належать іншим країнам. 

Раніше в країні вже запровадили підвищені ціни на прикордонних заправках.

 

Теги: економіка ціни дизельне пальне пальне Казахстан

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В активіста Дархана Шаріпа охорона відібрала стяг
Скандал на концерті в Казахстані: глядачів із синьо-жовтими прапорами не пускали (відео) 
2 серпня, 14:32
Соратнику Путіна радять вчити історію за 4-й клас
«Це сором». Громадяни Грузії та Казахстану різко відреагували на скандальні заяви Медведєва (відео)
3 серпня, 12:15
Казахстан мріє про спільний кордон з Україною – ексжурналіст
Казахстан мріє про спільний кордон з Україною – ексжурналіст
29 липня, 21:14

Політика

Ердоган прилетів до Сочі на переговори з Путіним
Ердоган прилетів до Сочі на переговори з Путіним
Казахстан хоче ввести окремі ціни на пальне для іноземців
Казахстан хоче ввести окремі ціни на пальне для іноземців
Китай наклав санкції на Ненсі Пелосі
Китай наклав санкції на Ненсі Пелосі
Хіт Вакарчука пролунав у центрі Мінська: у соратників Лукашенка істерика (відео)
Хіт Вакарчука пролунав у центрі Мінська: у соратників Лукашенка істерика (відео)
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
Росія шантажує США через ув'язнення баскетболістки: подробиці
Росія шантажує США через ув'язнення баскетболістки: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
21K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
16K
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
11K
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
10K
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
7231
Куди зникла колишня дружина Путіна? Нове розслідування (відео)

Новини

Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Сьогодні, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Сьогодні, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Сьогодні, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Сьогодні, 13:06
На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Сьогодні, 11:14
Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ 
Сьогодні, 10:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту