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Хорватія анонсувала постачання гелікоптерів Україні – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хорватія анонсувала постачання гелікоптерів Україні – ЗМІ
Український гелікоптер Мі-8
фото з відкритих джерел

Хорватія вже вивела зі складу своєї армії 14 гелікоптерів та планує незабаром відправити їх Україні

Хорватія має розпочати постачання Україні 14 транспортних гелікоптерів уже в березні. Про це повідомляє Jutarnji list.

Наразі 12 гелікоптерів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

«За наявною інформацією, кілька гелікоптерів наразі перебувають на території авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де його співробітники займаються всією необхідною технічною підготовкою», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з гелікоптерів знімається все наявне маркування, за необхідності замінюється використаний матеріал та додається олія.

«Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за десять днів. За нашою інформацією, сім вертольотів буде частково розібрано і перевезено наземним шляхом, а решта сім полетить до Польщі», – зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, Кулеба розповів, яка зброя потрібна Україні для контрнаступу. Шість із семи видів озброєння, необхідних для нашої перемоги, Україна вже отримала.

Крім того, ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни (фото, відео).

До слова, завершується 367-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав шість ракетних та п'ять авіаційних ударів. Здійснив приблизно 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирне населення. Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України.

Теги: Україна гелікоптер Хорватія

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