Генсек НАТО озвучив єдину умову можливих перемовин Росії та України

У НАТО не бачать ознак того, що президент Путін готується до миру

Для перемоги у війні Україну потрібно продовжувати підтримувати зброєю

Минув рік після найжорстокішої війни, найбільшої, яку бачила Європа після Другої світової війни. Ця війна є частиною схеми, яку президент Путін використовував для використання військової сили проти своїх сусідів у Грузії, а також в Україні з 2014 року, щоб контролювати ці країни. Таку думку в інтерв'ю іспанській телекомпанії Televisión Española висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Столтенберг вважає, що ознак того, що президент Путін готується до миру, немає, скоріше навпаки. Він починає нові наступальні дії, надсилає більше військ, більше техніки. Він жертвує десятками тисяч російських солдатів у невдалій спробі контролювати Україну. «Тому ми маємо підтримувати Україну. Якщо президент Путін переможе, це буде трагедія, але це також буде дуже небезпечно для нас, тому послання йому та іншим авторитарним лідерам буде таким: коли вони застосовують військову силу, коли вони порушують міжнародне право», – зазначив Єнс Столтенберг.

За його словами, всестороння підтримка України союзниками і подальше постачання озброєнь Києву – це єдиний спосіб досягти миру і сісти за стіл перемовин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Можливо, ця війна закінчиться за столом переговорів, але щоб це сталося, щоб цей стіл переговорів відбувся, варто зваджати на ситуацію, яка буде складатися на полі бою. Якщо ми хочемо мирного політичного рішення шляхом переговорів, у якому Україна переможе як суверенна нація, тоді ми маємо підтримувати їх зброєю», – переконаний генсек НАТО.

Нагадаємо, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга заклик Китаю до мирних переговорів між Україною та Росією не викликає особливої довіри у світової спільноти. Китай не має довіри у НАТО як можливий посередник між Україною та Росією. Пекін за рік повномасштабної війни так і не засудив російське вторгнення, а війну називає виключно «українською кризою».