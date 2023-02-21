Кулеба розповів, яка зброя потрібна Україні для контрнаступу

Шість із семи видів озброєння, необхідних для нашої перемоги, Україна вже отримала

На початку повномасштабної війни Росії проти України вітчизняне командування сформувало список із семи видів зброї, що потрібна для звільнення України від загарбників. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

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«Коли рік тому почалася війна, ми зрозуміли, що нам потрібні певні типи зброї. У цьому списку є сім видів – я називаю його «великою сімкою». І за один рік ми розблокували шість із семи (типів озброєння – ред.). Залишились лише винищувачі», – зазначив міністр.

“When the war began a year ago, we realized that we need certain types of weapons,” says Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba. “There are 7 types of weapons on this list – I call it ‘the big 7’. And in one year, we’ve unlocked 6 out of 7. With only fighter planes remaining.” pic.twitter.com/pfAfd0ml0S Будь ласка, читайте текст після реклами February 20, 2023

Очільник МЗС сказав, що в Києві все ще заявляють про потребу у західних винищувачах. Він відзначив, що обговорення постачання кожного типу озброєнь починалося з відмови партнерів.

«Якщо озирнутися назад, ми отримали майже все, про що ми просили», – наголосив посадовець.

Щодо винищувачів, то це постачання поки обговорюється, але союзники не виключають, що Київ отримає літаки.

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Нагадаємо, що 20 лютого Кулеба заявив: Україна готується до великої битви на двох фронтах – дипломатичному та військовому. За його словами, зараз потрібна максимальна мобілізація всіх партнерів, які дієво допомагають нашій державі.

Нагадаємо, завершилася 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив бпонад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.