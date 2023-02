Кулеба розповів, яка зброя потрібна Україні для контрнаступу

На початку повномасштабної війни Росії проти України вітчизняне командування сформувало список із семи видів зброї, що потрібна для звільнення України від загарбників. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

«Коли рік тому почалася війна, ми зрозуміли, що нам потрібні певні типи зброї. У цьому списку є сім видів – я називаю його «великою сімкою». І за один рік ми розблокували шість із семи (типів озброєння – ред.). Залишились лише винищувачі», – зазначив міністр.

“When the war began a year ago, we realized that we need certain types of weapons,” says Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba. “There are 7 types of weapons on this list – I call it ‘the big 7’. And in one year, we’ve unlocked 6 out of 7. With only fighter planes remaining.” pic.twitter.com/pfAfd0ml0S