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Ворог зосереджує основні зусилля на п’ятьох напрямках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог зосереджує основні зусилля на п’ятьох напрямках
На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ
фото ілюстративне

Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України

Триває 359-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Зазнає значних втрат у живій силі.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Харківка, Заруцьке, Партизанське, Бояро-Лежачі, Атинське, Олексіївка та Грабовське Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник обстріляв населені пункти Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка і Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Крохмального, Берестового, Стельмахівки, Діброви, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного.

Бахмутський напрямок

Обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Добово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також ворог завдав авіаудару в районі Берхівки.

Авдіївський та Шахтарський напрямки

Вогневого впливу зазнали 17 районів населених пунктів, серед них Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеячині.

Запорізький напрямок

Вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області. Під авіаційні удари ворога потрапили райони Малої Токмачки та Новоданилівки.

Херсонський напрямок

Від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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