Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни (фото, відео)
Літак A-10 для підтримки наземних сил
фото з відкритих джерел

Підтримка з повітря від американського штурмовика могла б дати сильний результат на фронті

Українським військовим потрібні не лише танки, а й авіація. Проте її список не обмежується F-16, які на слуху останнім часом. Радянські Су-25 та американський A-10 Thunderbolt можуть переламати перебіг війни. Про це розповів речник Східної групи військ ЗСУ Сергій Череватий.

Винищувач F-16 доводив свою ефективність не раз і він дуже вдалий в аеродинамічному плані. Це також наймасовіші літаки, які є оптимальним варіантом, адже можуть контролювати повітряний простір.

Україні водночас потрібна й штурмова авіація. У ній наймасовіші літаки – радянські Су-25 та американський A-10 Thunderbolt.

«Це дуже потужна машина, поряд з гелікоптером Apache вони могли б дати дуже потужні результати, вони б суттєво змінили хід подій на полі бою», –  наголосив Череватий.

Характеристики Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Американський одномісний реактивний літак із двома двигунами призначений виключно для підтримки наземних сил. Прийнятий на озброєння 1976 року. 

Бойове навантаження та види озброєння: порівняння А-10 та Су-25
Бойове навантаження та види озброєння: порівняння А-10 та Су-25
Швидкість літаків: порівняння А-10 та Су-25
Швидкість літаків: порівняння А-10 та Су-25
  • Дуже міцний – корпус витримує прямі влучання бронебійних та осколково-фугасних снарядів калібром до 23 мм;
  • може летіти з одним двигуном, з одним рулем висоти і без половини крила;
  • броньовані баки;
  • можна встановити додаткові паливні баки;
  • можна дозаправляти у повітрі;
  • дальність польоту з корисним навантаженням – 2000 км;
  • найбільша висота – 13472 м;
  • може нести понад 7 тонн зброї.

На відміну від радянського Су-25, у A-10 краще озброєння та дальність польоту без навантаження. Однак його швидкість нижча.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди пропонують обговорити питання винищувачів для України, але є умова.

Читайте також: Винищувачі для України: США можуть переглянути рішення
Теги: ЗСУ війна літак винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Запоріжжі на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники
Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра
16 сiчня, 07:30
Голенков заперечив свою причетність до теракту в Дніпрі
Журналісти поговорили з окупантами, які вгатили ракетою по будинку в Дніпрі (аудіо)
17 сiчня, 01:03
Трагедія у Броварах. Причини, імена жертв та реакція світу
Трагедія у Броварах. Причини, імена жертв та реакція світу
18 сiчня, 17:37
У Кремлі пояснюють необхідність приховування інформації захистом від санкцій Заходу
Голова російського центробанку закликає розсекретити дані про стан економіки РФ – FT
29 сiчня, 18:45
Олексій Резніков зазначив, що Україна не втрачає ініціативу на полі бою
Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення
2 лютого, 08:06
Керівництво Сумської військової адміністрації розікрало кошти, призначені на відбудову
Керівництво Сумської військової адміністрації розікрало кошти, призначені на відбудову
2 лютого, 20:41
Стало відомо, коли Україна зможе збивати балістичні ракети
Стало відомо, коли Україна зможе збивати балістичні ракети
2 лютого, 19:24
В Україні є пілоти, які швидко «пересядуть» на F-16
В Україні є пілоти, які швидко «пересядуть» на F-16
6 лютого, 02:58
Українські бійці зупинили наступ штурмовиків РФ під Бахмутом і взяли полонених (фото)
Українські бійці зупинили наступ штурмовиків РФ під Бахмутом і взяли полонених (фото)
6 лютого, 16:13

Події в Україні

Росіяни розгромили п'ятиповерхівку у Покровську: є постраждалі (фото)
Росіяни розгромили п'ятиповерхівку у Покровську: є постраждалі (фото)
Артилерійський обстріл Очакова, влучання на Харківщині: ситуація в регіонах 15 лютого
Артилерійський обстріл Очакова, влучання на Харківщині: ситуація в регіонах 15 лютого
ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни (фото, відео)
ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни (фото, відео)
Розвідка пояснила, чому росіяни активізували наступ
Розвідка пояснила, чому росіяни активізували наступ
15 лютого святкуємо Стрітення: усе про цей день
15 лютого святкуємо Стрітення: усе про цей день
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
46K
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
25K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
17K
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе
14K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
13 лютого, 15:00

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту