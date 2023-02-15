ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни (фото, відео)
Підтримка з повітря від американського штурмовика могла б дати сильний результат на фронті
Українським військовим потрібні не лише танки, а й авіація. Проте її список не обмежується F-16, які на слуху останнім часом. Радянські Су-25 та американський A-10 Thunderbolt можуть переламати перебіг війни. Про це розповів речник Східної групи військ ЗСУ Сергій Череватий.
Винищувач F-16 доводив свою ефективність не раз і він дуже вдалий в аеродинамічному плані. Це також наймасовіші літаки, які є оптимальним варіантом, адже можуть контролювати повітряний простір.
Україні водночас потрібна й штурмова авіація. У ній наймасовіші літаки – радянські Су-25 та американський A-10 Thunderbolt.
«Це дуже потужна машина, поряд з гелікоптером Apache вони могли б дати дуже потужні результати, вони б суттєво змінили хід подій на полі бою», – наголосив Череватий.
Характеристики Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II
Американський одномісний реактивний літак із двома двигунами призначений виключно для підтримки наземних сил. Прийнятий на озброєння 1976 року.
- Дуже міцний – корпус витримує прямі влучання бронебійних та осколково-фугасних снарядів калібром до 23 мм;
- може летіти з одним двигуном, з одним рулем висоти і без половини крила;
- броньовані баки;
- можна встановити додаткові паливні баки;
- можна дозаправляти у повітрі;
- дальність польоту з корисним навантаженням – 2000 км;
- найбільша висота – 13472 м;
- може нести понад 7 тонн зброї.
На відміну від радянського Су-25, у A-10 краще озброєння та дальність польоту без навантаження. Однак його швидкість нижча.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди пропонують обговорити питання винищувачів для України, але є умова.
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