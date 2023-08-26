Хто замінить Пригожина на чолі «Вагнера»: названо ім’я
Названо можливого наступника Пригожина у ПВК «Вагнер»
За поки що не підтвердженою інформацією, ПВК «Вагнер» замість Євгена Пригожина очолив Віктор Бут. Про це повідомляють телеграм-канали.
Віктор Бут – всесвітньо відомий торговець зброєю. Він був заарештований у Таїланді в березні 2008 року і два з половиною роки провів під арештом у в'язниці Бангкока, після чого був виданий США і взятий там під варту.
Бут відбував у США 25-річний термін ув'язнення, наприкінці 2022 року був обміняний на американську баскетболістку Брітні Грайнер, засуджену в РФ за контрабанду наркотиків.
Після повернення до РФ Бут вступив до лав ЛДПР і з липня поточного року є кандидатом у депутати до Законодавчих зборів Ульянівської області.
Помічник Віктора Бута у коментарі російським ЗМІ спростував інформацію, про те, що він очолив ПВК «Вагнер». Він назвав ці дані «маячнею» і зазначив, що «хтось запустив фейк».
Водночас, керівник прес-служби фракції ЛДПР Олександр Дюпін повідомив, що Бут зараз перебуває у відрядженні по регіонах Росії. За його словами, у нього «немає інформації про те, що Бут очолив «вагнерівців».
Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.
На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.
Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.
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