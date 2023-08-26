Хто замінить Пригожина на чолі «Вагнера»: названо ім’я

Віктор Бут – всесвітньо відомий торговець зброєю. Він був заарештований у Таїланді в березні 2008 року і два з половиною роки провів під арештом у в'язниці Бангкока, після чого був виданий США і взятий там під варту.

Бут відбував у США 25-річний термін ув'язнення, наприкінці 2022 року був обміняний на американську баскетболістку Брітні Грайнер, засуджену в РФ за контрабанду наркотиків.

Після повернення до РФ Бут вступив до лав ЛДПР і з липня поточного року є кандидатом у депутати до Законодавчих зборів Ульянівської області.