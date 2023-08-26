Аналітики виявили брехню у коментарях Лукашенка про загибель Пригожина

Лукашенко намагається зняти з себе відповідальність та зберегти образ суверенного лідера

Заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко про Лукашенка про загибель засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина є спробою дотриматися балансу між підтримкою добрих відносин з Кремлем і прагненням зберегти контроль усередині Білорусі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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ISW згадує заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, в якій він назвав «брехнею абсолютною» твердження про причетність Путіна до смерті Пригожина. Глава Чечні Рамзан Кадиров частково повторив висловлювання Путіна про «Вагнера» та Пригожина, заявивши, що засновник ПВК «безперечно зробив великий внесок» у військові зусилля Росії в Україні.

Аналітики зазначили, що Лукашенко продовжив лінію Кремля, наполягаючи, що Путін не має абсолютно ніякого відношення до авіакатастрофи, відкинув твердження про те, що літак могла збити ракета, і навіть заявив, що він попереджав Пригожина про замах, що готується.

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Лукашенко також заявив, що гарантії безпеки ніколи не були частиною його домовленості з «Вагнером» та Кремлем.

У такий спосіб він намагався зняти з себе відповідальність за нездатність захистити Пригожина. Однак ця заява суперечить його попереднім коментарям щодо угоди між Кремлем та Пригожиним, у якій Лукашенко виступав посередником, зазначає ISW.

ISW нагадує, що 27 червня Лукашенко так переказував свою розмову із засновником ПВК: «Пригожин дзвонить і каже: «Я приймаю всі ваші умови. Але що робити? Зупинимося – вони почнуть нас мочити». Я говорю: «Не почнуть. Я тобі гарантую». Я наполегливо попросив Бортнікова цього не робити. Бортніков сказав: «Я ж не дурень, розумію, що може бути». І я сказав Пригожину: «Це – гарантія» – «Що далі?» – «Аж до того, що я виведу тебе в Білорусь і гарантую тобі повну безпеку. І твоїм хлопцям».

ISW припускав, що Лукашенко утримається від публічних коментарів щодо смерті Пригожина, щоб не посилювати проблеми у відносинах із Москвою. Однак, очевидно, бажання Лукашенка представити себе суверенним лідером і показати аудиторії всередині країни, що ймовірне вбивство Пригожина не було одностороннім скасуванням угоди Кремлем, переважило ці побоювання.

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Як повідомлялося, Лукашенко стверджує, що ліквідований ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин ніколи не просив його про гарантії безпеки. Більше того, він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не причетний до смерті Пригожина.

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл

Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.