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ЗМІ розкрили, кого британська й українська розвідки підозрюють у вбивстві Пригожина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ розкрили, кого британська й українська розвідки підозрюють у вбивстві Пригожина
Генерал-майора російської розвідки Андрій Авер’янов підозрюється в імовірній смерті Пригожина
фото: НГС

Генерал-майор російської розвідки може бути пов'язаний із авіакатастрофою, у якій загинув ватажок «вагнерівців»

Представники розвідки Великої Британії й України обговорюють причетність генерал-майора російської розвідки Андрія Авер’янова до смерті ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомив британський портал inews.

За даними жуналістів, Авер’янов – не єдиний, кого західні розвідки підозрюють в імовірній смерті терориста. Але його кандидатура розглядається, зокрема, через причетність до витіснення Пригожина з Африки.

Відомо, що Андрій Авер’янов – керівник підрозділу російської військової розвідки, який влаштував отруєння сім’ї Скрипалів «Новічком» у Солсбері у 2018 році, коли було вбито колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Зазначається, що розвідник очолює відділ 29155 головного управління російського Генштабу (ГРУ) – російської військової розвідки.  Саме цей підрозділ проводить операції за кордоном за наказом диктатора Володимира Путіна. За даними New York Times, цей підрозділ був пов’язаний із кількома вбивствами та кампаніями втручання за кордоном.

Два джерела в британській розвідці – колишнє й нинішнє – сказали, що Авер’янов керував операцією із заміною «вагнерівців» у країнах Африки на 20 тисяч російських військових та мав «давні неприязні стосунки» з Пригожиним.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Пригожина в морзі упізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Reuters із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що авіакатастрофа, у якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря». Хоча в Пентагоні в цій версії не впевнені.

Також повідомлялося, що слідчі дістали «чорні скриньки» з розбитого літака Пригожина. 

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Теги: розвідка Євген Пригожин авіакатастрофа

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