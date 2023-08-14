Хунта Нігеру судитиме президента за держзраду

Заколотники зібрали докази, які будуть використовуватися для судового переслідування поваленого лідера країни

Військові, які захопили владу в Нігері, планують висунути поваленому президенту Мохамеду Базуму звинувачення в державній зраді. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що полковник Амаду Абдраман, який проголосив себе новим керівником країни, зробив заяву в ефірі національного телебачення. За його словами, нібито зібрано докази, які будуть використовуватися для судового переслідування поваленого президента, а також його місцевих та іноземних спільників.

Як пише видання, Базум із дня військового перевороту в Нігері перебуває у своїй резиденції разом із дружиною та сином. При цьому військові стверджують, що не захоплювали резиденцію, а глава держави нібито може вільно спілкуватися з зовнішнім світом. Крім того, за їхніми словами, президента регулярно відвідував його лікар.

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Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей. Повстанці взяли в полон законного президента країни Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку і закликав міжнародну спільноту допомогти відновити конституційний лад у країні.

Відомо, що військові, які захопили владу в Нігері, оголосили про часткове закриття повітряного простору країни та попередили про можливий напад з боку «іноземної держави».

До слова, чотири країни Африки готові залучити своїх військових для вторгнення в Нігер. У відповідь на це хунта заявила, що вб'є Базума, якщо сусідні африканські держави спробують здійснити військове вторгнення для поновлення його правління.