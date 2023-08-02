Рушій економічного та соціального зростання: Зеленський окреслив нову роль Закарпаття

Зеленський зазначив, що у регіоні вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну

Закарпаття стане рушієм економічного та соціального зростання країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього за підсумками координаційної наради з безпеки та соціальної ситуації на Закарпатті, що відбулася в Ужгороді.

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«Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались», – зазначив глава держави.

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Зеленський зазначив, що у регіоні вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. «Є інші проєкти, щодо яких будемо говорити з урядовцями. Однозначно, Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України, економічного та соціального зростання», – наголосив президент.

Раніше Зеленський озвучив п’ять основних орієнтирів у роботі українських послів.