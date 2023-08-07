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Влада Італії дозволила відремонтувати арештовану «яхту Путіна» – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Італії дозволила відремонтувати арештовану «яхту Путіна» – Financial Times
Розкішна яхта Путіна знаходиться в одному із портів Італії
фото: Rеuters

«Яхту Путіна» за $700 мільйонів почали ремонтувати в Італії, не зважаючи на санкції 

В Італії проводиться ремонт величезної яхти «Шахерезада», яка, як вважається, належить російському диктатору Володимиру Путіну. Про це пише видання Financial Times.

Влада Італії дозволила анонімному власнику яхти «Шахерезада», яку ЗМІ  приписували президенту Росії Володимиру Путіну, оплачувати обслуговування та утримання судна, а також проводити реконструкцію. Судно стоїть в італійському порту під арештом вже 15 місяців, нагадує Financial Times.

Роботи із реконструкції веде італійська компанія Italian Sea Group. Власник оплачує роботи та обслуговування, проте подробиці, включаючи його особу, залишаються в таємниці. Агентство державного майна Італії, яке займається управлінням конфіскованих активів, підтвердило згоду на оплату власником судна «робіт з обслуговування», але відмовилося надавати подробиці, назвавши інформацію про заморожені активи засекреченою.

Утримання російських яхт у всьому світі обходиться в мільйони доларів щорічно. Італія ж заблокувала одразу 4 судна, включаючи і «Шахерезаду». За даними Агентства держмайна країни, на обслуговування цих яхт за рік пішло 40 мільйонів доларів, тому влада Італії погодилася дозволити власнику оплатити ремонт.

За даними джерел видання у Римі та Брюсселі, формальним власником  «Шахерезади» є Едуард Худайнатов, колишній генеральний директор «Роснефти». Він потрапив до санкцинного списку ЄС у червні 2022 року. Американська влада минулого року стверджувала, що Худайнатов був «фіктивним власником»  «Шахерезади» та ще однієї яхти, діючи від імені  Путіна. Колишній член екіпажу «Шахерезади» стверджував, що ніколи не чув про Худайнатова, і згадав, що на борту прямо говорили, що фактичним власником судна є російський президент.

У березні 2022 року соратники Олексія Навального виявили, що на яхті працюють співробітники Федеральної служби охорони.  За їхніми даними, частина членів екіпажу виявилася зареєстрованою за тією ж адресою в Сочі – там знаходиться служба охорони на Кавказі Федеральної служби охорони РФ. Цей же підрозділ охороняє президента у резиденції «Бочарів Струмок».

Кремль спростував ці звинувачення. Екіпаж судна згодом було замінено. «Рупор Кремля» Дмитро Пєсков на запитання Financial Times казав: «Усі чутки про це не мають підстав».

Згідно зі списком російських активів, конфіскованих в Італії, «Шахерезада» – єдине судно, власник якого не вказаний. Судно описується як «яхта, що плаває під прапором Кайманових островів вартістю близько €650 млн».

З 2014 року ЄС наклав санкції на майже 1900 російських осіб та організацій через вторгнення Москви до України, заморожуючи їхні активи та забороняючи переміщення територією ЄС. Представник Європейської комісії зазначив, що заморожування активів не впливає на право власності: їх буде повернено, якщо санкції буде знято. 

До слова, британська партія лейбористів вимагає представити дієвий план стосовно заморожування російських активів протягом наступних 90 днів. Про це пише британське видання The Guardian.

За інформацією газети, члени партії також закликали встановити крайній термін, після якого нерозкриття інформації про місцезнаходження російських активів вважатиметься кримінальним злочином. Зазначається, що частина лейбористів вважає Лондон відстаючим від інших країн щодо конфіскації активів Москви.

Лейбористи зажадали від міністрів розробити план замороження російських активів протягом 90 днів. Таким чином вони вирішили чинити тиск на міністрів, вважаючи, що інші країни випереджають Велику Британію за планами щодо захоплення російських активів.

Нагадаємо, Німеччина є однією з країн ЄС, яка найбільше виступає проти конфіскації, кажучи, що це створить небезпечний прецедент і, ймовірно, буде незаконним. Країна висловила заперечення проти планів Брюсселя навести лад та передати заморожені активи російського центрального банку для відновлення України, попереджаючи, що поспішний крок може спричинити юридичні чи фінансові ризики.

Представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що Москва «буде змушена заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні», і наполягав, що Німеччина робить «усе, що в її силах», щоб знайти та заморозити активи російських осіб і компаній, які перебувають під санкціями. Але він також додав, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає «складні фінансові та юридичні питання».

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Теги: Німеччина Дмитро Пєсков Москва влада Порту президент ремонт партії Італія санкції Лондон

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