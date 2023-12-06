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Кім Чен Ин заплакав під час виступу (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кім Чен Ин заплакав під час виступу (відео)
Кім Чен Ин витирав очі хустинкою
фото: скрін із відео

Лідер КНДР закликав жінок більше народжувати

Лідер Північної Кореї провів «Національну конференцію матерів», де розповідав про обов'язки жінок працювати на благо комуністичного режиму та подякував тим, хто «слухняно терпить усілякі труднощі та страждання».
Заяву Кім Чен Ина опублікувала державна інформагенція Північної Кореї KCNA.

Лідер КНДР виступав у залі, заповненому жінками в традиційному корейському одязі. Слухачки протягом усієї промови плакали та влаштовували Кім Чен Ину кілька 5-хвилинних овацій.

У своїй заяві Кім Чен Ин наголосив, що всі матері повинні «розуміти свою відповідальність і обов’язок перед суспільством і сім’ями», підтримувати впевненість та оптимізм щодо перспектив соціалістичного будівництва та «зміненого ідеального суспільства, яке прийде в найближчому майбутньому». Він також заявив, що «коли всі матері чітко зрозуміють, що народжувати багато дітей – це патріотизм», побудова соціалістичної країни може прискоритися.

Окрім Кім Чен Ина на заході виступали й інші чиновники. Під час одного з виступів лідер Північної Кореї почав плакати.

За оцінками Фонду ООН у галузі народонаселення, станом на 2023 рік коефіцієнт народжуваності або середня кількість дітей, народжених жінкою в Північній Кореї, становить 1,8. Цей показник падає протягом останніх десятиліть. Хоча рівень народжуваності в КНДР залишається вищим, ніж у деяких її сусідів. Минулого року в Південній Кореї рівень народжуваності впав до рекордно низького рівня – 0,78, а в Японії – до 1,26.

Причин для стрімкого падіння народжуваності декілька – це занепад ринку праці, жорстока конкуренція в шкільному середовищі для дітей, слабка державна допомога в догляді за дітьми та корпоративна культура, орієнтована на чоловіків, через що жінкам складно поєднувати роботу та сімʼю.

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Теги: Північна Корея Кім Чен Ин

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