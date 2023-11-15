КНДР випробувала нову потужну зброю. Що це означає для світу

Японія вважає, що Північна Корея розробляє твердопаливні балістичні ракети для покращення своїх можливостей нанесення раптових ударів по іншим країнам

Північна Корея успішно випробувала нові твердопаливні двигуни для балістичних ракет середньої дальності (IRBM), повідомили в середу державні ЗМІ. Ця остання розробка ядерної зброї, здатна непомітно вразити Японію чи інші країни, пише The Japan Times.

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«У той час, коли розгортається динамічна боротьба за всіляке посилення обороноздатності країни, ракетна промисловість КНДР знову розробила твердопаливні двигуни великої тяги нового типу для балістичних ракет середньої дальності, які мають важливе стратегічне значення», – повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї.

У ньому сказано, що країна «успішно провела перші наземні реактивні випробування двигуна першого та другого ступенів» у суботу та вівторок відповідно.

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KCNA також опублікувало дві фотографії з випробувань, в тому числі одну з полум'ям, а іншу з великою кількістю білого диму, що виходить із сопла двигуна – характеристики, типові для твердопаливного двигуна. «Випробування дали надійну гарантію для прискорення розробки системи IRBM нового типу», – йдеться у звіті.

Ракети на твердому паливі дають Північній Кореї значні переваги перед зброєю на рідкому паливі, яка становить основну частину арсеналу Пхеньяна. Їх легше розгорнути, та можна швидше відстріляти, що дасть Сполученим Штатам і їхнім союзникам менше часу для того, щоб їх супутники помітили та знищили їх.

Пізніше в середу на пресконференції в Токіо головний речник уряду Японії висловив занепокоєння з приводу того, що Північна Корея продовжує намагатися розробити різноманітну зброю, яка все більше наражає Японію на небезпеку.

«Ми визнаємо, що Північна Корея розробляє твердопаливні балістичні ракети з точки зору покращення своїх можливостей для нанесення раптових ударів», – сказав головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, додавши, що Пхеньян може продовжувати брати участь у подальших провокаціях, включаючи запуски ракет і ядерні випробування.

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Як пише The Japan Times, випробування двигунів відбулися після того, як на початку цього місяця Північна Корея оголосила найближчу суботу «Днем ракетної промисловості» на честь запуску 18 листопада минулого року її масивної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17. Пхеньян може провести випробування ракети або зробити третю спробу запустити військовий супутник-шпигун, щоб відзначити цю подію.

Північна Корея подвоїла розробку нової потужної зброї, здатної уникнути протиракетної оборони США, Південної Кореї та Японії, незважаючи на критику ООН та односторонні санкції щодо її ракетної та ядерної програм. У квітні вона випробувала нову потужну твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), яку лідер Кім Чен Ин назвав проривом у здатності здійснити «ядерну контратаку». Пхеньян знову випробував цю ракету в липні, при цьому зброя летіла по «високій траєкторії», що дозволило досягти максимальної висоти 6 тис. км і зафіксувати 74-хвилинний час польоту – найдовший для північнокорейської ракети.

Кім Чен Чен Ин, який не згадувався у звіті про випробування двигунів у середу, у серпні наказав ракетним заводам «масово виробляти різні види передових двигунів стратегічної зброї за допомогою власних зусиль і технологій».

Збільшення кількості твердопаливних північнокорейських ракетних ракет, ймовірно, спрямовані на Японію. Пхеньян уже запускав над Японією низку IRBM, зокрема одну в жовтні минулого року – першу з 2017 року – що спонукало Токіо оголосити рідкісне попередження для жителів, щоб вони ховалися.

Однак, незважаючи на те, що ці ракети були на рідкому паливі і, ймовірно, ретельно контролювалися США та їхніми союзниками, експерти кажуть, що Японія погано оснащена для боротьби з твердопаливною зброєю в певних сценаріях атаки.

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Тим часом у вівторок на полях Азіатсько-Тихоокеанського економічного форуму в Сан-Франциско високопоставлені дипломати з Японії, Південної Кореї та США провели тристоронню зустріч, під час якої обговорили, як вирішити наслідки для безпеки після зустріч лідера Північної Кореї з президентом Росії Володимиром Путіним у вересні.

Протягом останніх місяців ці три країни висловлювали занепокоєння, що Москва може постачати Пхеньяну передові ракетні технології в обмін на артилерію для війни Росії в Україні.

Нагадаємо, Північна Корея успішно провела наземні випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) середньої дальності. Видання повідомляє, що перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно та підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проектування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги.

До слова, Японія дуже активно почала озброюватись на фоні збільшення вдвічі витрат на оборону. І хоча йдеться лише про збільшення з 1% до 2% від ВВП – це зростання становить приблизно $54 млрд. Але окрім самого збільшення витрат Токіо хоче продемонструвати більш ніж потужні темпи перетворення грошей на озброєння. Тож у планах побудувати 12 фрегатів нового класу за п'ять років, пише Naval News.