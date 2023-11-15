Головна Світ Політика
search button user button menu button

КНДР випробувала нову потужну зброю. Що це означає для світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
КНДР випробувала нову потужну зброю. Що це означає для світу
Перше наземне випробування твердопаливного двигуна для нової балістичної ракети в Північній Кореї
фото: KCNA

Японія вважає, що Північна Корея розробляє твердопаливні балістичні ракети для покращення своїх можливостей нанесення раптових ударів по іншим країнам

Північна Корея успішно випробувала нові твердопаливні двигуни для балістичних ракет середньої дальності (IRBM), повідомили в середу державні ЗМІ. Ця остання розробка ядерної зброї, здатна непомітно вразити Японію чи інші країни, пише The Japan Times.

«У той час, коли розгортається динамічна боротьба за всіляке посилення обороноздатності країни, ракетна промисловість КНДР знову розробила твердопаливні двигуни великої тяги нового типу для балістичних ракет середньої дальності, які мають важливе стратегічне значення», – повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї.

У ньому сказано, що країна «успішно провела перші наземні реактивні випробування двигуна першого та другого ступенів» у суботу та вівторок відповідно.

KCNA також опублікувало дві фотографії з випробувань, в тому числі одну з полум'ям, а іншу з великою кількістю білого диму, що виходить із сопла двигуна – характеристики, типові для твердопаливного двигуна. «Випробування дали надійну гарантію для прискорення розробки системи IRBM нового типу», – йдеться у звіті.

Ракети на твердому паливі дають Північній Кореї значні переваги перед зброєю на рідкому паливі, яка становить основну частину арсеналу Пхеньяна. Їх легше розгорнути, та можна швидше відстріляти, що дасть Сполученим Штатам і їхнім союзникам менше часу для того, щоб їх супутники помітили та знищили їх.

Пізніше в середу на пресконференції в Токіо головний речник уряду Японії висловив занепокоєння з приводу того, що Північна Корея продовжує намагатися розробити різноманітну зброю, яка все більше наражає Японію на небезпеку.

«Ми визнаємо, що Північна Корея розробляє твердопаливні балістичні ракети з точки зору покращення своїх можливостей для нанесення раптових ударів», – сказав головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, додавши, що Пхеньян може продовжувати брати участь у подальших провокаціях, включаючи запуски ракет і ядерні випробування.

Як пише The Japan Times, випробування двигунів відбулися після того, як на початку цього місяця Північна Корея оголосила найближчу суботу «Днем ракетної промисловості» на честь запуску 18 листопада минулого року її масивної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17. Пхеньян може провести випробування ракети або зробити третю спробу запустити військовий супутник-шпигун, щоб відзначити цю подію.

Північна Корея подвоїла розробку нової потужної зброї, здатної уникнути протиракетної оборони США, Південної Кореї та Японії, незважаючи на критику ООН та односторонні санкції щодо її ракетної та ядерної програм. У квітні вона випробувала нову потужну твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), яку лідер Кім Чен Ин назвав проривом у здатності здійснити «ядерну контратаку». Пхеньян знову випробував цю ракету в липні, при цьому зброя летіла по «високій траєкторії», що дозволило досягти максимальної висоти 6 тис. км і зафіксувати 74-хвилинний час польоту – найдовший для північнокорейської ракети.

Кім Чен Чен Ин, який не згадувався у звіті про випробування двигунів у середу, у серпні наказав ракетним заводам «масово виробляти різні види передових двигунів стратегічної зброї за допомогою власних зусиль і технологій».

Збільшення кількості твердопаливних північнокорейських ракетних ракет, ймовірно, спрямовані на Японію. Пхеньян уже запускав над Японією низку IRBM, зокрема одну в жовтні минулого року – першу з 2017 року – що спонукало Токіо оголосити рідкісне попередження для жителів, щоб вони ховалися.

Однак, незважаючи на те, що ці ракети були на рідкому паливі і, ймовірно, ретельно контролювалися США та їхніми союзниками, експерти кажуть, що Японія погано оснащена для боротьби з твердопаливною зброєю в певних сценаріях атаки. 

Тим часом у вівторок на полях Азіатсько-Тихоокеанського економічного форуму в Сан-Франциско високопоставлені дипломати з Японії, Південної Кореї та США провели тристоронню зустріч, під час якої обговорили, як вирішити наслідки для безпеки після зустріч лідера Північної Кореї з президентом Росії Володимиром Путіним у вересні.

Протягом останніх місяців ці три країни висловлювали занепокоєння, що Москва може постачати Пхеньяну передові ракетні технології в обмін на артилерію для війни Росії в Україні.

Нагадаємо, Північна Корея успішно провела наземні випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) середньої дальності. Видання повідомляє, що перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно та підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проектування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги.

До слова, Японія дуже активно почала озброюватись на фоні збільшення вдвічі витрат на оборону. І хоча йдеться лише про збільшення з 1% до 2% від ВВП – це зростання становить приблизно $54 млрд. Але окрім самого збільшення витрат Токіо хоче продемонструвати більш ніж потужні темпи перетворення грошей на озброєння. Тож у планах побудувати 12 фрегатів нового класу за п'ять років, пише Naval News.

Читайте також: Північна Корея попередила про можливість ядерної війни
Теги: зброя Японія санкції технології Північна Корея озброєння Москва розробка балістичні ракети ядерна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цивілізований світ продовжує давити санкціями путінський режим
Чи працюють санкції? Інформація щодо поточних втрат РФ
4 листопада, 14:44
ГАЗ-АА, яку в часи ІІ СВ називали «полуторка». Випускалась у срср у 1932-1942 роках. Точна ліцензійна копія Ford Model AA зразка 1930 року
Успіх санкцій, або Чим воюють росіяни
24 жовтня, 17:41
Виробничо-логістичний комплекс Camozzi
Італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни
27 жовтня, 13:24
Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку
Чи мають право постачальники зброї на прибуток? Держаудитслужба пропонує рішення конфлікту
27 жовтня, 12:55
Путін заявив, що завдяки санкціям на заборону ввезення в Росію «західного барахла» в країні «буде менше постільних клопів»
Путін розповів росіянам байку про клопів, аби виправдати санкційний удар по РФ
1 листопада, 21:33
Україні та Ізраїлю потрібні 155-міліметрові артилерійські снаряди
Чи зможе Захід одночасно забезпечити зброєю Україну та Ізраїль: прогнози аналітиків
29 жовтня, 17:50
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
Ракетні війська ЗСУ знищили понтонно-мостову переправу ворога – Генштаб 
23 жовтня, 19:07
Японський термоядерний реактор JT-60SA зараз є найбільшим у світі
Японія запустила найбільший у світі термоядерний реактор
3 листопада, 13:45
Уряд США запровадив санкції щодо семи осіб та трьох компаній
США ввели санкції проти компаній, які допомагали РФ виробляти високоточну зброю
8 листопада, 22:22

Політика

КНДР випробувала нову потужну зброю. Що це означає для світу
КНДР випробувала нову потужну зброю. Що це означає для світу
Журналісти розсекретили таємну угоду Абрамовича з головними фінансистами Путіна
Журналісти розсекретили таємну угоду Абрамовича з головними фінансистами Путіна
Президентські вибори в РФ: Британська розвідка розкрила плани Кремля
Президентські вибори в РФ: Британська розвідка розкрила плани Кремля
Політичні ротації у Британії: чому світові ЗМІ розкритикували Кемерона
Політичні ротації у Британії: чому світові ЗМІ розкритикували Кемерона
Держдеп повідомив, чи будуть зустрічі з представниками Росії на саміті в США
Держдеп повідомив, чи будуть зустрічі з представниками Росії на саміті в США
Фінський прем'єр пояснив, чому боїться росіян на велосипедах
Фінський прем'єр пояснив, чому боїться росіян на велосипедах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Звільнення Фаріон: «Львівська політехніка» зробила заяву
24K
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»
16K
Уряд змінив порядок надання житлових субсидій: що потрібно знати
8175
Удар по 128-й бригаді: ДБР повідомило, хто міг бути мішенню ворога
7947
Канал «Інтер» міняє керівництво
7250
Відомий богослов, який був змушений тікати з Росії, пояснив, що таке РПЦ

Новини

До Ради директорів Київстару увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
Сьогодні, 09:02
На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сьогодні, 06:54
США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Хмарність та дощі: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 05:05
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Порошенко повідомив про важливу резолюцію Європейської народної партії
Вчора, 18:58

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту