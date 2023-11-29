Особлива економічна зона між Північною Кореєю та Росією: Reuters виявив нову небезпеку

Експерти переконані, що спеціальна економічна зона «Расон» буде використана Росією та Північною Кореєю для постачання озброєння

Спеціальна економічна зона «Расон» є новим епіцентром співпраці Північної Кореї з Росією, включаючи можливі поставки зброї для війни в Україні. Про це пише Reuters.

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Як пише видання, особлива економічна зона «Расон», заснована в 1990-х роках, була місцем можливостей для багатьох жителів Північної Кореї до того, як посилилися санкції проти Північної Кореї та відбулось закриття кордону в епоху пандемії. «Расон» уряд КНДР створював, зокрема, за рахунок залучення російських інвестицій. Там передбачалося відкрити кілька виробництв та цікавих для туристів об'єктів, банків, корпорацій.

«Расон» – найстаріша та найбільша з 29 зон економічного розвитку Північної Кореї, займає центральне місце в прагненні країни залучити іноземні інвестиції. За даними експертів і урядових видань Північної Кореї, тут розташований один із перших і найбільших ринків Північної Кореї, там була перша мобільна мережа країни, і це єдине місце, де Північна Корея легалізувала купівлю-продаж будинків у 2018 році.

Про «Расон», створений владою Північної Кореї неподалік кордону з Росією, західні ЗМІ часто писали до пандемії коронавірусу. Але потім повістка змінилася, про «Расон» забули на тлі теми вакцин та високої смертності. Тепер, як повідомляє Reuters, може настати нова віха російсько-північнокорейської торгівлі.

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За оцінкою фахівців, «Расон» є деяким північнокорейським експериментом з так званого «обмеженого капіталізму». Саме тут ізольована від решти світу країна може посилювати зовнішньоторговельні зв'язки.

Дружба із Росією

Найбільше західний світ турбує можливість виробництва зброї, яку КНДР передаватиме Росії. Останніми місяцями з’явилися явні ознаки того, що ця територія готова повернутися: вперше з 2018 року там пришвартувалися кораблі, а супутникові зображення свідчать про сплеск торгівлі як з порту, так і з залізничної лінії до Росії.

За словами офіційних осіб США та Південної Кореї, звітів західних дослідників із посиланням на супутникові зображення, із серпня порт Рейсона відвідували російські кораблі, пов’язані з системою військового матеріально-технічного забезпечення цієї країни. Ці кораблі підозрюють у військових поставках із Північної Кореї до Росії, йдеться у повідомленні. Водночас Кремль спростував такі поставки.

Супутникове зображення порту у «Расоні», Північна Корея, 27 жовтня 2023 року Reuters

З порту «Расон» Північна Корея відправила Росії приблизно 2000 контейнерів, підозрюваних у перевезенні артилерійських снарядів і, можливо, ракет малої дальності, повідомили журналістам південнокорейські військові чиновники.

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З кінця 2022 року навколо станції Туманганг у «Расоні», яка має залізничне сполучення з Росією, була помічена активність, сказав старший науковий співробітник Корейського інституту стратегії безпеки, який аналізує супутникові зображення навколо «Расону», Чунг Сонхак.

«Тепер, коли Північна Корея та Росія стають дуже близькими на тлі війни в Україні, Росія може відправляти більше туристів до Північної Кореї, що може пожвавити туризм (у «Расоні», – «Главком»)», – сказав член державного Корейського інституту національного об'єднання Чон Енлі.

Росія також може продавати вугілля, нафту та борошно через «Расон», сказав Чон. І якщо більшій кількості північнокорейських робітників буде дозволено перетинати кордон, вони зможуть надсилати російські ліки та інші товари додому для продажу у Північній Кореї.

Росія відновила експорт нафти до Північної Кореї в грудні 2022 року і експортувала 67 300 барелів очищеної нафти до Північної Кореї до квітня, свідчать дані ООН, що є першими такими поставками з 2020 року.

Експерт з економіки Північної Кореї в Університеті Тейкіо в Токіо Лі Чан У сказав, що російська деревина, зрубана північнокорейськими лісорубами, може бути перепродана Китаю через «Расон»,.

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«Якщо припустити, що період «медового місяця» між Північною Кореєю та Росією затягнеться, Північна Корея може отримати підтримку Росії в продовольстві, енергетиці та інфраструктурі через «Расон», – зазначив експерт південнокорейської некомерційної організації Хананурі Чо Сунг Чан.

Дві країни обговорили розширення торгівлі та тестування поставок м’ясних продуктів наступного року, повідомив міністр природних ресурсів Росії Олександр Козлов у своєму Telegram-каналі після зустрічі з представниками Північної Кореї в Пхеньяні в листопаді.

Після візиту російського міністра оборони в Пхеньян у липні було помічено більше вагонів, сказав Чун, посилаючись на супутникові зображення, додавши, що можливі нові вантажні склади з’явилися в травні. Коли лідер Кім Чен Ин відвідав Росію у вересні, він обговорював відновлення застопореного спільного логістичного проекту в «Расоні», будівництво нового автомобільного мосту, що з’єднає її з Росією, і додаткові поставки зерна, сказав Козлов.

Нагадаємо, влада Південної Кореї попередила Російську Федерацію, що вона не буде сидіти склавши руки, якщо Кремль передасть ракетні технології Корейській Народній Демократичній Республіці. Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин.