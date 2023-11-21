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Яценюк: В Україні триває боротьба за людство

Діана Гасюк
glavcom.ua
Яценюк: В Україні триває боротьба за людство
Яценюк заявив, що зростанню осі зла може запобігти розширення вільного світу й демократії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

21 листопада Київський безпековий форум провів спеціальну подію «Розірвати замкнене коло смерті», присвячену 90-м роковинам Голодомору-геноциду українського народу

Історія чітко показує, що і Російська імперія, і більшовицька Росія, і Радянський Союз, і Росія мають спільну ціль – знищити Україну і відновити вісь зла. Про це 21 листопада заявив голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ до 90-х роковин Голодомору-геноциду 21 листопада.

Яценюк підкреслив, що Володимир Путін – прямий послідовник радянського лідера Йосипа Сталіна і впроваджує політику Сталіна та сталінської радянської імперії.

«Він хоче знищити Україну як державу і українців як народ», – наголосив голова КБФ, зазначивши, що ці дії Росії, безумовно, відповідають правовому визначенню геноциду.

Водночас, Яценюк наголосив, Росія – не одна, і вісь зла росте: «Це, звичайно, Іран, Північна Корея, Росія, терористичні організації, такі як ХАМАС».

«Найбільше питання зараз – чи можемо ми цьому запобігти? І чи можемо притягнути до відповідальності тих, хто винен у цьому? Єдина можлива відповідь – так. Ми повинні це зробити, інакше зло буде повертатися знову і знову. Замість збільшення осі зла необхідне розширення вільного світу та демократії. І ця праведна боротьба, яка триває в Україні, – це боротьба за громадянські права і свободи. Навіть більше – це боротьба за людство», – сказав Яценюк.

Увесь світ пильно спостерігає, чим закінчиться війна в Україні, підкреслив голова КБФ: «І єдиним можливим завершенням цієї війни є перемога вільного світу, людяності й свободи».

І для цього, на переконання Яценюка, необхідно вдосконалити міжнародне право, «починаючи від Міжнародного кримінального суду і до інших інституцій, які повинні бути ефективними».

Зокрема, він обурився тим, що Росія як один із членів Ради Безпеки ООН досі здатна блокувати цілу низку рішень, які мають на меті захист засадничих принципів Статуту ООН.

Розширення демократії, на переконання Яценюка, також пов’язане з розширенням НАТО і ЄС.

«Це шлях, як захистити український народ, Україну. І це шлях до припинення війни», – сказав Яценюк.

«Коли ми об’єднуємо зусилля – немає сили, яка може нас подолати. У нас є єдина опція – ніколи не здаватися. Це найкращий рецепт для перемоги», – пояснив голова Київського безпекового форуму.

Пряма трансляція заходу:

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму.
Теги: перемога рецепт ХАМАС Північна Корея путін війна міністр Арсеній Яценюк росія

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