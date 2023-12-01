США наклали санкції на КНДР через запуск супутника-шпигуна

До списку санкцій увійшли двоє громадян Північної Кореї, що проживають у Росії

Сполучені Штати через запуск КНДР розвідувального військового супутника внесли до списку санкцій вісім людей та одну організацію. Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Санкції запроваджуються у відповідь на незаконний запуск КНДР, ймовірно, військового розвідувального супутника. У Держдепі підкреслили, що Північна Корея провела пуск балістичної ракети всупереч численним резолюціям Ради Безпеки ООН, порушивши регіональну та глобальну безпеку. Крім того, повідомляється, що санкції проти КНДР були вперше скоординовані з Австралією, Японією і Республікою Корея.

Введені обмеження також спрямовані проти цілого списку видів діяльності Пхеньяна, зокрема незаконних закупівель, отримання прибутку, зловмисної кіберактивності та розповсюдження зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До списку санкцій увійшли двоє громадян Північної Кореї, що проживають у Москві та Владивостоку. Також потрапили чотири громадяни КНДР, які проживають у Тегерані, Пекіні та Шеньяні. За даними Мінфіну США, ці люди діяли на користь КНДР з метою обходу санкційного режиму.

До переліку також внесене пов'язане з КНДР хакерське угруповання Kimsuky. Ця кіберорганізація зазнала санкцій через збирання розвідувальних даних для підтримки стратегічних цілей КНДР.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що їх військовий розвідувальний супутник, який був запущений нещодавно, розпочне свою місію у грудні цього року.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.