КНДР заявила про запуск супутника-шпигуна (фото)

Диктатор КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском балістичної ракети

Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Про це повідомляє Reuters.

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За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник «Маліген-1» був виведений на орбіту за допомогою ракети «Чолліма-1», запущеної з космодрому Сохе.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

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Заступниця спікера міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що американські військові все ще оцінюють, був запуск успішним чи ні. Офіційні особи Південної Кореї та Японії також зазначили, що не можуть підтвердити, чи був супутник виведений на орбіту.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що під час запуску використовувалася технологія балістичних ракет, використання якої заборонено резолюціями ООН.

На тлі запуску канцелярія японського прем'єр-міністра Фуміо Кішиди екстрено збере членів групи щодо ситуації в КНДР для обговорення заходів реагування.

При цьому після запуску жителям японського острова Окінава надійшло повідомлення через систему оповіщення J-Alert про запуск ракети з території КНДР із закликом сховатися в бомбосховищі. Напередодні берегова охорона Японії повідомила, що Північна Корея повідомила Токіо про плани запустити «штучний супутник».

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Як повідомлялося, адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій.