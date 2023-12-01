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Наступним лідером КНДР стане жінка? ЗМІ знайшли нове підтвердження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Наступним лідером КНДР стане жінка? ЗМІ знайшли нове підтвердження
Кім Чен Ин разом із донькою вирушив до авіаційного полку 1-ї авіаційної дивізії
Центральне телеграфне агентство Кореї

Кім Чен Ин на публічні заходи частіше бере свою доньку 

Лідер КНДР Кім Чен Ин з нагоди Дня авіації 30 листопада привітав льотчиків та відвідав Командування ВПС Корейської народної армії (КНА) та авіаційний полк. Проте увагу журналістів привернуло те, що на військовий захід  Кім Чен Ин знову прибув разом із своєю малолітньою донькоюПро це пише Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

У другій половині дня Кім Чен Ин разом із дочкою Кім Джу Ае вирушив до авіаційного полку 1-ї авіаційної дивізії КНА. Лідера КНДР зустріли командири та пілоти, потім він спостерігав за демонстраційним польотом. Донька, вдягнена у шкіряне пальто із хутром та темні окуляри, спостерігала за подіями і також фотографувалась із командуванням полку.

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На весь екран

За інформацією ЦТАК, лідер КНДР «надихав льотчиків під час польотів своїм сміливим та здібним управлінням». Він високо оцінив підготовку військовослужбовців до виконання бойових завдань. Крім цього, Кім Чен Ин спостерігав за матчем з волейболу між командами ВПС та ВМС, у якому з рахунком 3:0 перемогли авіатори. Він також із донькою відвідав будинок культури, де відбулася вистава Ансамблю пісні та танцю ВПС КНА.

Росте заміна? 

Багато хто очікує, що саме Кім Чжу Ае змінить свого батька, і наводять багато причин. Їх з батьком бачили разом на різних публічних заходах протягом цього року. Так, у вересні цього року Кім Чен Ин відвідав «воєнізований парад» зі своєю дочкою, щоб відзначити 75-ту річницю заснування Північної Кореї. Раніше Пхеньян оприлюднив дизайн пам’ятної марки із зображенням Джу Ае.

Кім Чжу Ае, на військовому параді з нагоди 75-ї річниці заснування Корейської народної армії в Пхеньяні
Кім Чжу Ае, на військовому параді з нагоди 75-ї річниці заснування Корейської народної армії в Пхеньяні

Рі Сол Джу, її мати та дружина Кім Чен Ина, останній час завжди ходить на крок позаду неї. Державні ЗМІ, які спочатку описували дівчинку як «улюблену дитину Кіма», потім  називали її «благородною дитиною» або «шановною дитиною». А декілька днів тому донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина отримала новий офіційний титул – «Ранкова зірка Кореї», що, здається, позначає її як спадкоємицею, яка має стати наступницею свого батька пише Radio Free Asia.

Це сталося після того, як 21 листопада Північна Корея запустила розвідувальний супутник. Департамент організації та керівництва правлячої Трудової партії Кореї організував лекції для урядовців, щоб пояснити стратегічне значення супутника.  Але більша новина полягала в тому, як вони згадували Кім Чен Ина та його доньку, які  були присутні на запуску.

«На лекції… вони сказали, що майбутнє ери космічної влади буде процвітати під керівництвом жінки-генерала, Ранкової зірки Кореї», – розповів мешканець столиці Пхеньяна на умовах анонімності.

«Це перший випадок, коли дитину лідера називають  «Ранковою зіркою Кореї» (титул – «Главком»), який використовувався для пропаганди ранньої революційної діяльності (національного засновника – «Главком») Кім Ір Сена». Кажуть, що прабатька династії Кімів називали «Ранковою зіркою Кореї», коли він був партизанським лідером, який боровся проти японського панування в Кореї до та під час Другої світової війни.  Термін «Ранкова зірка», можливо, використовувався для опису Кім Чен Іра та Кім Чен Ина в той чи інший час, але ніколи офіційно.

Кім Чен Ин гуляє зі своєю донькою під час огляду міжконтинентальної балістичної ракети
Кім Чен Ин гуляє зі своєю донькою під час огляду міжконтинентальної балістичної ракети

Кім Чжу Ае, якій, як вважають, приблизно 10 або 11 років, почала з'являтись на публіці близько року тому, коли вона була на запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети.

До слова, Сполучені Штати через запуск КНДР розвідувального військового супутника внесли до списку санкцій вісім людей та одну організацію. Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.Санкції запроваджуються у відповідь на незаконний запуск КНДР, ймовірно, військового розвідувального супутника. У Держдепі підкреслили, що Північна Корея провела пуск балістичної ракети всупереч численним резолюціям Ради Безпеки ООН, порушивши регіональну та глобальну безпеку. Крім того, повідомляється, що санкції проти КНДР були вперше скоординовані з Австралією, Японією і Республікою Корея.

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Теги: парад Північна Корея жінка дружина

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