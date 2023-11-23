Країни G7 засудили КНДР за запуск балістичних ракет та співпрацю з Росією

Країни G7 засудили постачання північнокорейської зброї до Росії, яку та планує використовувати у війні проти України

Країни «Великої сімки» засудили незаконні запуски балістичних ракет Північної Кореї та її військову співпрацю з Росією. Про це йдеться у спільній заяві міністрів G7.

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У заяві зазначено, що будь-який запуск ракет, навіть якщо він має військову розвідувальну мету, є «явним, грубим порушенням відповідних резолюцій Ради безпеки ООН». Крім цього, там наголосили, що КНДР продовжує розробки у ядерній сфері, що суперечить резолюціям ООН.

Зокрема країни G7 засудила постачання північнокорейської зброї до Росії, яку та планує використовувати у війні проти України.

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«Ми закликаємо Північну Корею й Росію дотримуватися цих резолюцій РБ ООН і негайно припинити будь-яку подібну діяльність»,- наголошується в заяві.

Країни «Великої сімки» закликали світ надати «швидку, згуртовану та рішучу» відповідь.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій.

Як відомо, Північна Корея успішно випробувала нові твердопаливні двигуни для балістичних ракет середньої дальності (IRBM), повідомили в середу державні ЗМІ. Ця остання розробка ядерної зброї, здатна непомітно вразити Японію чи інші країни.