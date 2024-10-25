Злякалися навіть птахи. Киргизстан вирішив змінити гімн

Державний гімн Киргизстану було затверджено 18 грудня 1992 року невдовзі після виходу зі складу СРСР

Державний гімн Киргизстану зміниться, аби його легко співали всі громадяни

Влада Киргизстану вирішила змінити державний гімн, заявив речник парламенту країни Нурланбек Шакієв під час заходу з нагоди 65-річчя відкриття Торгово-промислової палати, його слова наводить Vesti.kg. Також він згадав курйозну історію, коли птахів нібито злякав гімн Киргизстану.

«Я якось чув історію, що коли один із експрезидентів поїхав за кордон і коли пролунав наш гімн, птахи, які сиділи на деревах, розлетілися. Після того, як пролунав гімн тієї (приймаючої, – «Главком») країни, птахи прилетіли назад. Ми перепишемо наш гімн, щоб його легко співали всі громадяни, від 5 до 95 років», – сказав він.

Нурланбек Шакієв зазначив, що чинний гімн був написаний, коли республіка лише здобула незалежність. «Зараз наша країна стала на ноги і йде шляхом розвитку, тому ми повинні змінити гімн. Потрібний такий гімн, який співатиме весь киргизький народ», – сказав Шакієв.

Державний гімн Киргизстану було затверджено 18 грудня 1992 року невдовзі після виходу зі складу СРСР. Спочатку він складався з трьох куплетів, але в 2012 році влада виключила з пісні другий.

Нагадаємо, четвертий за обсягом активів у Киргизстані MBank призупинив грошові перекази через російські банки. Як йдеться в повідомленні видання, цього року частина банків Киргизстану після розширення списку санкцій щодо Росії призупинили роботу систем грошових переказів з Росії.