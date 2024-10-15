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Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
Польща візьметься за мінування власних кордонів
фото із відкритих джерел

TVP: на східному кордоні Польщі з'являться мінні поля

Влада Польщі схвалила ідею створення мінних полів на східному кордоні в рамках проєкту «Східний щит». Про це повідомляє польський телеканал TVP. Також наголошується, що незабаром на полігоні в Ожиші пройдуть військові навчання, які особисто проінспектує прем'єр-міністр Дональд Туск.

«На полігоні в Ожиші розпочнуться навчання, сюди прибуде прем'єр-міністр Дональд Туск. Навчання пов'язані з тестуванням елементів «Східного щита», – передає телеканал.

Уточнюється, що під час навчань буде проведено тестування різних запобіжних та захисних укріплень: це бетонні їжаки, протитанкові рови та мінні поля. З урахуванням їх результатів розпочнуться роботи для оснащення Східного щита. Відомо, що спочатку проєкт планувалося розпочати на початку 2025 року, проте згодом було прийнято рішення розпочати будівництво вже цього року. За даними каналу, перші елементи здадуть цієї зими.

Раніше повідомлялося, що «Східний щит» планується завершити до 2028 року. У його рамках на ділянці кордону в 800 км з'являться різні споруди фортифікації, вартість проєкту зараз оцінюється в  $2,6 млрд. Країна вже запровадила буферну зону і побудувала паркан на кордоні з Білоруссю, його довжина становила 186 км.

Нагадаємо, Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн. Найближчими місяцями поялки хочуть закупити важку техніку приблизно на суму 500-600 млн злотих (понад $150 млн), щоб посилити саперів і ті підрозділи, які підготовлятимуть і будуватимуть інженерні дамби на польсько-білоруському, польсько-російському і польсько-українському кордоні.

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Теги: Польща міністр будівництво військові навчання військові навчання Дональд Туск кордон

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