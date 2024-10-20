На Одещині китаєць за хабар намагався потрапити в Україну – Держприкордонслужба

Громадянин Китаю пропонував прикордонникам гроші, щоб потрапити на територію України

На пункті пропуску «Старокозаче» в Одеській області 43-річний громадянин Китаю спробував підкупити прикордонника, щоб без перешкод потрапити до України. Про це повідомляє ДПСУ.

Під час прикордонного контролю іноземець не зміг пояснити мету свого візиту в Україну та не знав, куди саме прямує. Усвідомлюючи серйозність ситуації, чоловік спробував «вирішити питання» з пропуском через кордон, запропонувавши інспектору прикордонного контролю хабар у розмірі 200 доларів США.

Військовослужбовець відмовився від пропозиції. Щодо хабародавця було направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомли, що у мережі Інтернет виявлено фейковий сайт, який візуально копіював оболонку та структуру офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України.

До слова, раніше на Запорізькому напрямку аеророзвідка Державної прикордонної служби України, зрівняла із землею, боєкомплект та вогневу позицію російських загарбників.

Зауважимо, що раніше Державна прикордонна служба України повідомила про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. У порівнянні з минулими роками, статистика свідчить про позитивну тенденцію, що підкреслює покращення ситуації на кордоні.