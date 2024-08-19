Банк «Киргизстан» та його інтернет-банкінг MBank є одними з найбільших фінансових організацій у країні

Частина банків Киргизстану після розширення списку санкцій щодо Росії призупинили роботу систем грошових переказів з РФ

Четвертий за обсягом активів у Киргизстані MBank призупинив грошові перекази через російські банки. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

«Грошові перекази через російські банки, зокрема Сбербанк, Тінькофф і МТС, припинено в обох напрямках. Ця послуга тимчасово недоступна на невизначений термін. Вхідні перекази здійснюватимуться через банки, що не підпадають під санкції, за рублевими реквізитами», – йдеться в повідомленні банку.

Як йдеться в повідомленні видання, цього року частина банків Киргизстану після розширення списку санкцій щодо Росії призупинили роботу систем грошових переказів з Росії.

США в червні істотно розширили санкції проти Росії, включивши до чорного списку сотні нових позицій, зокрема й Московську біржу, яка внаслідок цього була змушена оголосити про припинення торгів валютних пар із доларом США та євро з 13 червня.

Водночас Казахстан хоче застосовувати санкцій проти Російської Федерації по-своєму, обіцяючи поставити власні економічні інтереси на перше місце. Хоча Казахстан виступив проти кампанії санкцій, що очолює США, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Кремля в Україну в лютому 2022 року, високопосадовці, такі як міністр торгівлі Жумангарін, раніше не оскаржували обмеження публічно.

До слова, не дивлячись на те, що війна РФ з Україною триває вже понад два роки, росіяни без жодних проблем купують найновіші та найдорожчі авто всесвітньо відомих марок. Елітні авто заїжджають до РФ з таких країн, як: ОАЕ, Туреччина, Китай, Гонконг, Киргизстан, Корея, Білорусь.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін продовжує протистояти зусиллям США та Європи щодо підриву економіки РФ. Кремль збільшує витрати на оборону та активно шукає нових клієнтів та постачальників в Азії, щоб замінити втрачених партнерів на Заході. Про це пише видання Washington Post.