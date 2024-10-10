Французька компанія відремонтує мости Київщини, які були зруйновані під час боїв

Проєкти з відновлення мостових споруд є частиною більш масштабної програми з відбудови, яку Київщина реалізує спільно з міжнародними партнерами

У межах ініціативи планується відремонтувати п'ять мостів, які розташовані у Вишгородському, Білоцерківському, Фастівському, Броварському та Бучанському районах

Французька компанія відремонтує п'ять мостів на Київщині, які були зруйновані під час російського вторгнення. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Як зазначається, влада області підписала меморандум про взаєморозуміння з французькою компанією Matiere. Зокрема, співпраця зосередиться на ремонті мостів у кількох районах Київщини.

У межах ініціативи планують відремонтувати п'ять мостів, які розташовані у Вишгородському, Білоцерківському, Фастівському, Броварському та Бучанському районах.

Проєкти з відновлення мостових споруд є частиною більш масштабної програми з відбудови, яку Київщина реалізує спільно з міжнародними партнерами.

Адміністрація також повідомила, що з понад 30 тис. пошкоджених об’єктів у Київській області вже вдалося відновити 19,9 тисяч. Досягти такого результату вдалося, зокрема, завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, рахункова палата перевірила низку доріг та мостів Київської області, які були зруйновані внаслідок військової агресії Росії. З’ясувалося, що кримінальних проваджень за фактами підриву мостів немає, тому це унеможливлювала коректно вивести суми збитків. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Розвели» мости. Оприлюднено скандальний дорожній аудит, який сховала Рахункова палата».