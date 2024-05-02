У Киргизстані вантажівка в'їхала в натовп дітей: десятки поранених (відео)

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на борту вантажівки продавали морозиво

Міні-вантажівка зірвалася з гори та збила 29 дітей на республіканському святі в Сузацькому районі в Киргизстані.

Як повідомляє інтернет-ресурс Baza, сотні дітей вишикувалися на відкритій місцевості. Вони розтягнули величезний прапор Киргизії та супроводжували це танцями. У якийсь момент з'явилося некероване міеі-вантажівка й просто поїхала у натовп, збиваючи дітей на своєму шляху.

Зазначається, що через те, що діти стояли та сиділи спинами до автівки, а також через те, що їх було багато, вони не змогли вчасно зреагувати та втекти.

Виявилося, що в момент аварії всередині вантажівки не було водія. Припускають, що вона не була поставлена на ручний тормоз, через що скотилася з пагорба, набираючи швидкість.

Повідомляється, що внаслідок наїзду постраждали 29 дітей – 18 із них госпіталізовані, 7 перебувають у реанімації.

За словами водія, він припаркував авто вище за те місце, де проводили захід. Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки невідомо фото скріншот відео

Місцеві ЗМІ повідомляють, що попередньо, наїзд був ненавмисний. На борту вантажівки продавали морозиво, вона була припаркована на схилі.

«Porter мав з борту роздавати морозиво присутнім. За словами водія, він припаркував авто вище за те місце, де проводили захід. Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки невідомо», – цитує правоохоронців видання «Sputnik Кыргызстан».

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, в центрі Лос-Анджелеса зіткнулися поїзд метро та автобус Університету Південної Каліфорнії. Щонайменше 55 людей постраждали.

Зазначається, що двоє постраждалих госпіталізовані з важкими травмами, ще 16 доставлені в задовільному стані. Ще 37 особам надали допомогу на місці.

Відомо, що автобус переїжджав через колію та врізався в перший вагон потяга. Передня частина автобуса отримала значні пошкодження. Лінія легкорейкового транспорту пролягає зі східного Лос-Анджелеса до центру Санта-Моніки переважно вулицями, і не всі переїзди мають шлагбауми.