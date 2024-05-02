Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Киргизстані вантажівка в'їхала в натовп дітей: десятки поранених (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Киргизстані вантажівка в'їхала в натовп дітей: десятки поранених (відео)
фото скріншот відео

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на борту вантажівки продавали морозиво

Міні-вантажівка зірвалася з гори та збила 29 дітей на республіканському святі в Сузацькому районі в Киргизстані.

Як повідомляє інтернет-ресурс Baza, сотні дітей вишикувалися на відкритій місцевості. Вони розтягнули величезний прапор Киргизії та супроводжували це танцями. У якийсь момент з'явилося некероване міеі-вантажівка й просто поїхала у натовп, збиваючи дітей на своєму шляху. 

Зазначається, що через те, що діти стояли та сиділи спинами до автівки, а також через те, що їх було багато, вони не змогли вчасно зреагувати та втекти.

Виявилося, що в момент аварії всередині вантажівки не було водія. Припускають, що вона не була поставлена на ручний тормоз, через що скотилася з пагорба, набираючи швидкість. 

Повідомляється, що внаслідок наїзду постраждали 29 дітей – 18 із них госпіталізовані, 7 перебувають у реанімації.

За словами водія, він припаркував авто вище за те місце, де проводили захід. Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки невідомо
За словами водія, він припаркував авто вище за те місце, де проводили захід. Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки невідомо
фото скріншот відео

Місцеві ЗМІ повідомляють, що попередньо, наїзд був ненавмисний. На борту вантажівки продавали морозиво, вона була припаркована на схилі. 

«Porter мав з борту роздавати морозиво присутнім. За словами водія, він припаркував авто вище за те місце, де проводили захід. Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки невідомо», – цитує правоохоронців видання «Sputnik Кыргызстан».

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, в центрі Лос-Анджелеса зіткнулися поїзд метро та автобус Університету Південної Каліфорнії. Щонайменше 55 людей постраждали. 

Читайте також: На Одещині зіштовхнулися вантажівки: водій загинув (фото)

Зазначається, що двоє постраждалих госпіталізовані з важкими травмами, ще 16 доставлені в задовільному стані. Ще 37 особам надали допомогу на місці.

Відомо, що автобус переїжджав через колію та врізався в перший вагон потяга. Передня частина автобуса отримала значні пошкодження. Лінія легкорейкового транспорту пролягає зі східного Лос-Анджелеса до центру Санта-Моніки переважно вулицями, і не всі переїзди мають шлагбауми.

Теги: Киргизстан діти ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото з місця ДТП на трасі Одеса–Рені
На Одещині зіштовхнулися вантажівки: водій загинув (фото)
28 квiтня, 10:19
Глава райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей
ДТП у Броварах: очільник райдержадміністрації отримав підозру
27 квiтня, 13:21
Поліція Київщини встановлює обставини ДТП за участі
ДТП за участі голови райдержадміністрації: поліція повідомила подробиці
26 квiтня, 21:25
Поліцейські зафіксували високий вміст алкоголю у крові Майбоженка на момент скоєння ДТП
Голову Броварської райдержадміністрації Майбоженка буде звільнено – Київська ОВА
26 квiтня, 20:44
Комік Ардж Баркер неодноразово захищав своє рішення і сказав, що діяв на благо шоу та аудиторії, яка заслуговує на безперервний перегляд виступу, за який вона заплатила
Скандал в Австралії: комік попросив вийти із залу матір з немовлям через його плач
24 квiтня, 14:22
Відтепер діти загиблих Захисників-добровольців отримуватимуть державну соціальну допомогу підвищеного розміру
В Україні значно зросли виплати на дітей: хто може отримати гроші
18 квiтня, 10:33
Цього року представники Федерації настільного тенісу міста Маріуполь вперше відвідали спортивні збори за підтримки Favbet Foundation, серед них були 7 дітей та тренер Антон Мирза
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation новини компаній
15 квiтня, 17:28
Підозрюваний перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави
Вбивство підлітка у київському фунікулері. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
9 квiтня, 16:09
Попередньо, водій заснув за кермом
У Луцькому районі бус влетів у блокпост
9 квiтня, 11:11

Соціум

Правозахисники повідомили, скільки у світі ув'язнених письменників. Китай у лідерах
Правозахисники повідомили, скільки у світі ув'язнених письменників. Китай у лідерах
У Киргизстані вантажівка в'їхала в натовп дітей: десятки поранених (відео)
У Киргизстані вантажівка в'їхала в натовп дітей: десятки поранених (відео)
Українця засудили до 13 років ув'язнення в США за участь у хакерських атаках
Українця засудили до 13 років ув'язнення в США за участь у хакерських атаках
Масштабний обвал траси у Китаї: кількість жертв трагедії зросла
Масштабний обвал траси у Китаї: кількість жертв трагедії зросла
Пошкоджена енергетична інфраструктура, зникло світло: росіяни заявили про атаку дронів (відео)
Пошкоджена енергетична інфраструктура, зникло світло: росіяни заявили про атаку дронів (відео)
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
25K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
24K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
13K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
6752
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
5570
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua