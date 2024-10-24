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У Південній Кореї вирує епідемія самотності. Держава виділила мільйони на боротьбу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Південній Кореї вирує епідемія самотності. Держава виділила мільйони на боротьбу
Волонтер організації Good Nanum вклоняється тимчасовому храму для двох померлих, які померли самотні вдома
фото: Jean Chung

Проблема самотності посилилася протягом останнього десятиліття – її почали вважати як особливість корейської культури

Щороку тисячі південнокорейців помирають на самоті, а їхні тіла знаходять за дні та тижні після смерті. Саме тому у найближчі пʼять років держава виділить близько $327 млн для боротьби із самотністю громадян, про що повідомляє CNN.

«Самотні смерті» поширені по всій Кореї. Проблема стала дуже серйозною, тож влада вирішила вжити заходів – для самотніх людей запустять гарячу лінію та онлайн-платформу для консультацій. 

У майбутньому запровадять особисті візити до самотніх людей. Також у Сеулі організують психологічні сесії та зелені зони, графіки харчування для пенсіонерів, а ще впровадять спеціальну систему пошуку ізольованих корейців. Головна мета – заохотити людей виходити на вулиці та спілкуватися з іншими, наприклад, займатися спортом або садівництвом, або ходити до книжкових клубів.

Проблема самотності посилилася протягом останнього десятиліття – її почали вважати як особливість корейської культури. Усе більше молодих людей віддаляються від світу та місяцями сидять вдома в ізоляції. За однією оцінкою, у 2022 році в Південній Кореї було до 244 тис. таких відлюдників.

У 2023 році на самоті помер 3 661 житель Південної Кореї. При цьому серед них переважна кількість чоловіків – понад 84%.

До слова, робот, який працював адміністратором в міській раді міста Гумі в Південній Кореї самоліквідувався, стрибнувши зі сходів, ставши першим у країні роботом-самогубцею.

Водночас Японія встановила рекорд за кількістю довгожителів. Про це із посиланням на дані місцевого МОЗ пише Taipei Times. Кількість людей у ​​​​віці 100 років і старше в Японії сягла рекордного рівня – понад 95 тис., майже 90% з яких – жінки.

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Теги: Південна Корея держава самогубство епідемія влада харчування

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Соціум

У Південній Кореї вирує епідемія самотності. Держава виділила мільйони на боротьбу
У Південній Кореї вирує епідемія самотності. Держава виділила мільйони на боротьбу
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