Участь у війні проти України: Киргизстан пригрозив в'язницею своїм громадянам
Киргизстанцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна
Посольство Киргизстану в Росії застерегло свої співгромадян від участі у війні проти України і нагадало про кримінальну відповідальність за участь у бойових діях. Про це повідомляє пресслужба посольства Киргизстану в Росії.
«Посольство Киргизстану в Росії застерігає громадян КР, які тимчасово перебувають на території РФ, від участі у збройних конфліктах або військових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність. У разі отримання громадянами КР заклику на участь у будь-яких військових діях посольство просить негайно звертатися до дипломатичного представництва КР у РФ», – йдеться у заяві посольства.
Своє звернення в посольстві опублікували у зв'язку зі спрощенням у РФ отримання іноземцями, які уклали контракт про проходження служби у Збройних силах РФ, російського громадянства.
Згідно з кримінальним кодексом Киргизстану, за вищевказані дії киргизстанцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.
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