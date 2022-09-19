Киргизстан відводить свої сили від кордону з Таджикистаном

Киргизстан заявив про відведення сил від кордону з Таджикистаном

Ситуація на кордоні країн «продовжує залишатися напруженою з тенденцією до стабілізації»

Додаткові сили та засоби відводяться від кордону Киргизстану та Таджикистану відповідно до домовленостей двох країн. Про це йдеться у заяві Управління інформації та зв'язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.

У відомстві зазначили, що станом на 22:00 (19:00 за Києвом) ситуація на ділянках кордону в Баткенській та Ошській областях, де були зіткнення, «продовжує залишатися напруженою з тенденцією до стабілізації».

Також наголошується, що правоохоронні органи двох республік «здійснюють контроль за громадським порядком на прикордонних територіях та проводять спільне патрулювання» автомобільної дороги, яка сполучає як таджицькі міста Худжанд та Канібадам, так і киргизькі населені пункти Арка та Борбордук.

Зазначимо, що протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить приблизно 970 кілометрів, з яких 519 уточнено, а решта залишається не маркованими. Спірними є ділянки між Баткенською областю Киргизстану і Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді і будинки жителів двох республік розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

Через це між сторонами часто відбуваються зіткнення за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до загибелі людей.

Нагадаємо, ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 14 вересня. Тоді конфлікт стався між прикордонними службами двох країн.

16 вересня Державний комітет національної безпеки Киргизстану заявив, що армія Таджикистану завдала ракетного удару по аеропорту та передмістях населеного пункту Баткен.