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Киргизстан заявив, що Таджикистан завдав ракетного удару по аеропорту: деталі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Киргизстан заявив, що Таджикистан завдав ракетного удару по аеропорту: деталі
Ситуація у киргизько-таджицьких стосунках вкрай загостирася
фото з відкритих джерел

Під обстрілом опинився населений пункт Баткен 

Армія Таджикистану завдала ракетного удару по аеропорту та передмістях населеного пункту Баткен, заявили у прикордонній службі Державного комітету національної безпеки Киргизстану для російських ЗМІ.

«Околиці аеропорту міста Баткен та об'єкти на околиці міста зазнали обстрілу таджицьких ракетних систем залпового вогню. Зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури міста», – повідомили у відомстві.

Раніше у Киргизстані заявляли, що військові Таджикистану застосовують у бойових зіткненнях на кордоні важку бронетехніку, авіацію та реактивні системи залпового вогню. У Душанбе, у свою чергу, повідомили, що Бішкек не ухвалив пропозицію про мирні переговори щодо ситуації на кордоні. 

Зазначимо, що протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить приблизно 970 кілометрів, з яких 519 уточнено, а решта залишається не маркованими. Спірними є ділянки між Баткенською областю Киргизстану і Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді і будинки жителів двох республік розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

Через це між сторонами часто відбуваються зіткнення за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до загибелі людей.

Останнє загострення сталося 14 вересня. Тоді конфлікт стався між прикордонними службами двох країн.

Також у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. 

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Теги: Таджикистан Азербайджан зброя військові переговори

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