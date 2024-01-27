Китай і Північна Корея домовилися захищати спільні інтереси

КНДР останнім часом значно покращила свої зв’язки з Китаєм і Росією

Північна Корея та Китай домовилися зміцнювати тактичну співпрацю та захищати спільні інтереси. Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

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Домовленості було досягнуто під час зустрічі міністра закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуея з віце-міністром закордонних справ Китаю Сунь Вейдуном у Пхеньяні.

«Обидві сторони високо оцінили досягнення у розвитку відносин між двома країнами за останні роки та підтвердили непохитну позицію двох урядів щодо збереження, зміцнення та розвитку відносин між Китаєм і КНДР», - ідеться в повідомленні.

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Цього року виповнюється 75-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Північною Кореєю та відзначається «Рік дружби між Китаєм і КНДР». Цим дві країни прагнуть скористатись «для зміцнення стратегічної комунікації на всіх рівнях, поглиблення традиційної дружби і прагматичного співробітництва, а також посилення багатосторонньої координації та співпраці».

КНДР останнім часом значно покращила свої зв’язки з Китаєм і Росією на тлі прискореної розробки тактичних і стратегічних озброєнь і посилення конфронтації зі Сполученими Штатами та Південною Кореєю.

Нагадаємо, Держави-члени ООН стурбовані тим, що Китай та РФ допомагають Північній Кореї розширювати її військовий потенціал, дозволяючи Пхеньяну обходити санкції ООН.

До слова, міністерство закордонних справ Китаю не має інформації про передачу Північною Кореєю Росії балістичних ракет і пускових установок для використання у війні проти України.