Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Україні варто зрозуміти, що ЄС – це не клуб сировинних країн

glavcom.ua
Для політиків тема євроінтеграції перетворилася на казку Шахерезади

Якщо ми хочемо бути сировинною аграрною країною – наш формат взаємовідносин з ЄС має бути, як у Норвегії

З 2014 року пишу про нашу геополітичну шизофренію:

Торгуємо з тими, з ким не дружимо. Дружимо з тими, з ким не торгуємо.

Торговий партнер номер один перед війною – Китай. Стратегічний союзник номер один – США.

Укладаємо договори вільної торгівлі з купою країн, а у структурі експорту скотилися до простої сировини та напівфабрикатів.

Тобто біржових товарів, для яких зони вільної торгівлі взагалі не потрібні.

Ці ЗВТ лише відкривають наш внутрішній ринок для імпорту, збільшуючи торговельний дефіцит.

Проголосили курс на євроінтеграцію, але так і не зрозуміли, що ЄС – це не клуб сировинних країн, тим паче аграрних.

Не вірите мені, повірте польським фермерам.

Які анонсували перекриття доріг у всій країні на знак протесту проти імпорту зерна з України.

Як заявили організатори протесту:

«Ми боремося за те, щоби сімейні ферми взагалі могли функціонувати.

Ми не можемо конкурувати з Україною, тому очікуємо, серед іншого, запровадження квот, які існували до війни.

Українське зерно має йти туди, де йому місце – на азіатський чи африканський ринок, а не до Європи».

Як на мене, нам потрібно визначитись.

Якщо ми хочемо бути сировинною аграрною країною – наш формат взаємовідносин з ЄС має будуватися, як у Норвегії.

Торгуємо своїм зерном по всьому світу та захищаємо митом внутрішній ринок.

Як Норвегія торгує рибою, нафтою та природним газом.

А якщо хочемо стати членами ЄС, нам доведеться підвищити економічну складність, як мінімум до рівня сучасної Туреччини. Створити конкурентну промисловість та навчитися виробляти товари, затребувані на європейському ринку.

Проблема в тому, що так складно у нас не думають.

Для політиків тема євроінтеграції перетворилася на казку Шахерезади, яку вони розповідають електорату, щоб залишатися при владі.

А електорату не до таких складних матерій, тут хоч би вижити.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зерно промисловість Китай Польща Европейский союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Росії немає хороших варіанів майбутнього
Прогноз-2024. Що чекає на Росію
5 сiчня, 10:06
Лідер Китаю не визнає незалежності Тайваню
Сі Цзіньпін може використати вибори на Тайвані на свою користь: експерт вказав на небезпеку
21 грудня, 2023, 13:43
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі
Польські перевізники припинили блокаду ще одного пункту пропуску з Україною
16 сiчня, 21:18
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига
Гарантии безопасности для Украины. Какие страны ЕС еще не присоединились к декларации
25 грудня, 2023, 00:09
Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, проте готова на інші кроки
Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, проте готова на інші кроки
11 сiчня, 22:16
Жители Европы стремительно стареют
Европа попала в «ловушку» из-за роста продолжительности жизни
27 грудня, 2023, 13:26
Літак F-16 військово-повітряних сил Польщі
Польща під час ранкової атаки на Україну підіймала авіацію: подробиці
13 сiчня, 13:54
Постачання нафти з РФ до Китаю в 2023 році зросло до рекордного рівня
Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю – Reuters
20 сiчня, 10:15
Фицо заявил, что поддерживает Орбана в блокировании €50 млрд для Украины
Еще одна страна ЕС поддержала блокировку Орбаном €50 млрд для Украины
17 сiчня, 10:36

Олексій Кущ

Україні варто зрозуміти, що ЄС – це не клуб сировинних країн
Україні варто зрозуміти, що ЄС – це не клуб сировинних країн
Ціна на нафту, як один із факторів війни
Ціна на нафту, як один із факторів війни
Чого очікувати від трикутника РФ – Китай – КНДР
Чого очікувати від трикутника РФ – Китай – КНДР
Скільки ще грошей залишилося у Фонді національного добробуту РФ
Скільки ще грошей залишилося у Фонді національного добробуту РФ
Проблема народжуваності в Україні. Суспільство не бачить національної катастрофи
Проблема народжуваності в Україні. Суспільство не бачить національної катастрофи
Аграрна та сировинна Україна не потрібна в ЄС
Аграрна та сировинна Україна не потрібна в ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (фото)
8196
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6922
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua