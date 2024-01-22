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Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Озброєння КНДР може бути неефективне через успіхи систем ППО Patriot
фото з відкритих джерел

Корейські ракети, які отримав Кремль, аналогічні за своїми характеристиками російському «Іскандеру»

Російський диктатор Володимир Путін просить у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина надати балістичні ракети та понад 1 млн артилерійських снарядів. Про це пише Bloomberg.

«Спалюючи свої запаси, оскільки війна в Україні наближається до дворічної позначки, президент Росії Володимир Путін звернувся до Кіма з проханням надати балістичні ракети малої дальності та понад 1 мільйон артилерійських снарядів. За словами експертів із озброєння, відправлені на даний момент північнокорейські ракети за розміром та динамікою польоту аналогічні російським ракетам серії «Іскандер», – йдеться у статті.

Видання пише, що новий арсенал балістичних ракет Північної Кореї готовий до реальних випробувань на полі бою в Україні. Але, враховуючи успіх американських систем-перехоплювачів, Кім Чен Ин «може занепокоїтися». Звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень показав, що американська система ППО Patriot досі значною мірою ефективна у протидії російським ракетам.

«Система протиракетної оборони «Патріот» має бути в змозі перехоплювати північнокорейські балістичні ракети малої дальності з огляду на її ефективність проти російських «Іскандерів», – повідомив Шаан Шейх, науковий співробітник проекту протиракетної оборони у вашингтонському аналітичному центрі CSIS.

У червні, коли Росія спробувала вивести з ладу батарею «Патріот», яка захищала Київ, система збила всі 34 ракети «Іскандер» та «Кинжал». Це «попередження Путіну» щодо ракет КН-23 та КН-24, які, імовірно, постачає йому Північна Корея.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США. Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

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Теги: балістичні ракети озброєння Північна Корея путін війна росія

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