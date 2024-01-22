Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї

Озброєння КНДР може бути неефективне через успіхи систем ППО Patriot

Корейські ракети, які отримав Кремль, аналогічні за своїми характеристиками російському «Іскандеру»

Російський диктатор Володимир Путін просить у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина надати балістичні ракети та понад 1 млн артилерійських снарядів. Про це пише Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спалюючи свої запаси, оскільки війна в Україні наближається до дворічної позначки, президент Росії Володимир Путін звернувся до Кіма з проханням надати балістичні ракети малої дальності та понад 1 мільйон артилерійських снарядів. За словами експертів із озброєння, відправлені на даний момент північнокорейські ракети за розміром та динамікою польоту аналогічні російським ракетам серії «Іскандер», – йдеться у статті.

Видання пише, що новий арсенал балістичних ракет Північної Кореї готовий до реальних випробувань на полі бою в Україні. Але, враховуючи успіх американських систем-перехоплювачів, Кім Чен Ин «може занепокоїтися». Звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень показав, що американська система ППО Patriot досі значною мірою ефективна у протидії російським ракетам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Система протиракетної оборони «Патріот» має бути в змозі перехоплювати північнокорейські балістичні ракети малої дальності з огляду на її ефективність проти російських «Іскандерів», – повідомив Шаан Шейх, науковий співробітник проекту протиракетної оборони у вашингтонському аналітичному центрі CSIS.

У червні, коли Росія спробувала вивести з ладу батарею «Патріот», яка захищала Київ, система збила всі 34 ракети «Іскандер» та «Кинжал». Це «попередження Путіну» щодо ракет КН-23 та КН-24, які, імовірно, постачає йому Північна Корея.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США. Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.