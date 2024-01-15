Глава МЗС Північної Кореї відвідає Росію: яка мета візиту

Міністерка закордонних справ КНДР зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим

Під час візиту міністерки КНДР до Росії сторони говоритимуть про торгівлю зброєю

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей відвідає з офіційним візитом Російську Федерацію з 15 по 17 січня. Про це пише південнокорейське агенство Yonhap.

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Очікується, що під час візиту до Росії міністерка закордонних справ проведе зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомляє видання, візит виглядає як спроба ще більше зміцнити стратегічну солідарність між Північною Кореєю та Росією.

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«Крім того, оскільки голова КНДР Кім Чен Ин на пленарному засіданні Трудової партії наприкінці року наказав посилити солідарність з антиамериканськими країнами, це трактується як мета зміцнити дипломатичне спілкування з Росією», – пише Yonhap.

Зазначається, що під час візиту міністерки КНДР до Росії сторони говоритимуть про торгівлю зброєю.

Наразі невідомо, чи зустрінеться Чхве Сон Хуей з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Також представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.