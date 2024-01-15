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Глава МЗС Північної Кореї відвідає Росію: яка мета візиту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Глава МЗС Північної Кореї відвідає Росію: яка мета візиту
Міністерка закордонних справ КНДР зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим
фото з відкритих джерел

Під час візиту міністерки КНДР до Росії сторони говоритимуть про торгівлю зброєю

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей відвідає з офіційним візитом Російську Федерацію з 15 по 17 січня. Про це пише південнокорейське агенство Yonhap.

Очікується, що під час візиту до Росії міністерка закордонних справ проведе зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомляє видання, візит виглядає як спроба ще більше зміцнити стратегічну солідарність між Північною Кореєю та Росією.

«Крім того, оскільки голова КНДР Кім Чен Ин на пленарному засіданні Трудової партії наприкінці року наказав посилити солідарність з антиамериканськими країнами, це трактується як мета зміцнити дипломатичне спілкування з Росією», – пише Yonhap.

Зазначається, що під час візиту міністерки КНДР до Росії сторони говоритимуть про торгівлю зброєю.

Наразі невідомо, чи зустрінеться Чхве Сон Хуей з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Також представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

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Теги: росія Сергій Лавров Північна Корея

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