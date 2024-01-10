Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ракети КНДР, «Шахеди» Ірану та допомога фронту. Про що йшлося на Раді Україна-НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракети КНДР, «Шахеди» Ірану та допомога фронту. Про що йшлося на Раді Україна-НАТО
Засідання пройшло у форматі відеоконференції
фото: nato.int/НАТО

Від України на засіданні виступили командувач Повітряних сил Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв

У середу, 10 січня, відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене питанням протидії масованим ракетним атакам Росії. Про підсумки заходу повідомила пресслужба Альянсу.

Засідання пройшло у форматі відеоконференції, від України виступили командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Союзники «рішуче засудили» ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання Росією балістичних ракет, отриманих із Північної Кореї, та безпілотників з Ірану.

У НАТО наголосили, що сьогодні партнери ясно дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу. Щобільше, багато союзників намітили плани надати додаткову допомогу «на мільярди євро» у 2024 році.

«Російська кампанія жорстокості лише зміцнює рішучість України. Оскільки Москва посилює свої удари по українських містах та цивільному населенню, союзники по НАТО посилять протиповітряну оборону України. Ми продовжимо підтримувати хоробрих українців, коли вони опираються агресивній війні Росії», – сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, у відповідь на масовані російські удари по українських містах буде проведено надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. На цьому, зокрема, обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони ЗСУ.

Як повідомлялося, на засіданні Ради Україна-НАТО українська сторона сподівається на швидкі зобов'язання країн-партнерів щодо надання допомогти протиповітряній обороні ЗСУ для відбиття масованих атак російських окупантів.

Зазначимо, Рада Україна-НАТО – це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях.

Ключовими предметами обговорення таких засідань є питання безпеки, зокрема війна Росії проти України.

Теги: НАТО Північна Корея балістичні ракети безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Dнаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
3 сiчня, 17:45
Наслідки ворожого удару по Сумщині
Атака дронів на Сумщину: є загиблі та поранена (фото)
1 сiчня, 18:19
Вже сформований демографічний слід цієї війни пригнічуватиме чисельність населення в Україні протягом щонайменше 50 років
Проблема народжуваності в Україні. Суспільство не бачить національної катастрофи
31 грудня, 2023, 17:17
Окупанти цієї ночі випустили 49 дронів з трьох напрямків
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
31 грудня, 2023, 11:40
Вадим та Олена зіграли весілля під час військової служби у Лозовій на Харківщині
Повінчався з коханою на фронті. Згадаймо Вадима Кутового, який захищав Україну з 2014-го
30 грудня, 2023, 09:00
Наслідки нічної «бавовни» в окупованій Феодосії
Уламки знищеного корабля розлетілися по Феодосії (відео)
26 грудня, 2023, 13:59
Мінстратегпром повідомив, які види БПЛА зараз може виготовляти Україна
Мінстратегпром повідомив, які види БПЛА зараз може виготовляти Україна
24 грудня, 2023, 06:30
Окупанти знову атакували Україну дронами
Влада назвала причину вибухів у Кривому Розі
23 грудня, 2023, 12:51
Москва ніколи не довіряла Києву і намагалася його всіляко контролювати. Зокрема і через прослуховування
Прослушка у Залужного. Чому це не так страшно, як здається
19 грудня, 2023, 12:58

Політика

Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з пасажирами
Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з пасажирами
Ракети КНДР, «Шахеди» Ірану та допомога фронту. Про що йшлося на Раді Україна-НАТО
Ракети КНДР, «Шахеди» Ірану та допомога фронту. Про що йшлося на Раді Україна-НАТО
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
Білорусь відправила депортованих українських дітей на військові навчання
Білорусь відправила депортованих українських дітей на військові навчання
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
Словаччина відмовляється засуджувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ
Словаччина відмовляється засуджувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
27K
Cкільки біженців планують повернутися на батьківщину: офіційні цифри від ООН
23K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
16K
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
15K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ

Новини

Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Сьогодні, 20:21
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Сьогодні, 11:38
Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua