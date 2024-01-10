Ракети КНДР, «Шахеди» Ірану та допомога фронту. Про що йшлося на Раді Україна-НАТО

Від України на засіданні виступили командувач Повітряних сил Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв

У середу, 10 січня, відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене питанням протидії масованим ракетним атакам Росії. Про підсумки заходу повідомила пресслужба Альянсу.

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Засідання пройшло у форматі відеоконференції, від України виступили командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Союзники «рішуче засудили» ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання Росією балістичних ракет, отриманих із Північної Кореї, та безпілотників з Ірану.

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У НАТО наголосили, що сьогодні партнери ясно дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу. Щобільше, багато союзників намітили плани надати додаткову допомогу «на мільярди євро» у 2024 році.

«Російська кампанія жорстокості лише зміцнює рішучість України. Оскільки Москва посилює свої удари по українських містах та цивільному населенню, союзники по НАТО посилять протиповітряну оборону України. Ми продовжимо підтримувати хоробрих українців, коли вони опираються агресивній війні Росії», – сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, у відповідь на масовані російські удари по українських містах буде проведено надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. На цьому, зокрема, обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони ЗСУ.

Як повідомлялося, на засіданні Ради Україна-НАТО українська сторона сподівається на швидкі зобов'язання країн-партнерів щодо надання допомогти протиповітряній обороні ЗСУ для відбиття масованих атак російських окупантів.

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Зазначимо, Рада Україна-НАТО – це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях.

Ключовими предметами обговорення таких засідань є питання безпеки, зокрема війна Росії проти України.