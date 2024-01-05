Китай відреагував на інформацію про передачу Росії балістичних ракет з КНДР

Позиція Китаю стосовно українського питання залишається послідовною та чіткою

Міністерство закордонних справ Китаю не має інформації про передачу Північною Кореєю Росії балістичних ракет і пускових установок для використання у війні проти України. Про це на брифінгу заявив речник дипвідомства Ван Веньбінь, передає «Укрінформ».

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«Я не знаю про співпрацю, про яку ви згадали», – заявив Ван, коментуючи заяву Білого дому про те, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки, балістичні ракети до них, які російські війська вже використовують для обстрілів українських міст.

Ван підкреслив, що позиція Китаю стосовно українського питання залишається послідовною та чіткою.

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«Ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть над пошуком шляхів деескалації та створення умов для політичного врегулювання кризи в Україні», – зазначив речник.

Раніше повідомлялося, що 10 січня члени Ради Безпеки ООН зберуться для обговорення постачання КНДР Росії балістичних ракет, які використовуються у війні проти України.

Нагадаємо, Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

США готують додаткові санкції проти осіб, які причетні до до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.