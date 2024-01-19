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Північна Корея протестувала нову підводну систему ядерної зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Північна Корея протестувала нову підводну систему ядерної зброї
КНДР протестувала підводну систему ядерної зброї «Хеїль-5-23»
фото: ЦТАК

КНДР показала свою систему ядерної зброї «Хеїль-5-23»

КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня. Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК)

«Американський атомний авіаносець «Карл Вінсон», крейсер «Прінстон», оснащений багатофункціональною бойовою системою Aegis, кораблі ВМС загонів самооборони Японії та ВМС Республіки Корея знову провели об'єднані військово-морські навчання на морі навколо острова Чеджу», – йдеться у повідомленні. 

Тож КНДР вирішили відповісти американцям і протестувати свою «новинку». «Навчання серйозно загрожували нашій безпеці. У відповідь на це Інститут систем підводних озброєнь при Академії національної оборони КНДР провів в акваторії Японського моря випробування системи підводної ядерної зброї «Хеїль-5-23», яка пекребуває у розробці», – зазначило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Наприкінці листопада Міноборони КНДР повідомило про поновлення всіх військових заходів, призупинених у 2018 році за угодою з Південною Кореєю. Це означає скасування всіх обмежень, спрямованих на запобігання військовій напруженості та зіткненням на землі, в морі та в повітрі. У відомстві заявили, що на Корейському півострові продовжується «найгостріше у світі військове протистояння». Якщо там через «найменший випадковий чинник» трапиться бойове зіткнення, воно може вилитися в «тотальну війну».

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян не шукає війни, проте не має наміру її уникати, повідомляє агентство Reuters. За його словами, вторгнення навіть на «0,001 міліметра» з Півдня розцінюватиметься як провокація війни.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин: «Ми не хочемо війни, але не маємо наміру уникнути її. Вторгнення навіть на «0,001 міліметра» з боку Півдня розглядатиметься як провокація війни», – наводить Reuters повідомлення північнокорейського Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Кім Чен Ин додав, що спровокований таким чином конфлікт знищить Південну Корею і завдасть «неймовірної поразки» США.

Раніше КНДР здійснила перший у 2024 році запуск ракети 14 січня. Берегова охорона Японії уточнила, що попередньо йдеться про балістичний снаряд. При цьому в японському Міноборони вважають, що снаряд пролетів не менше ніж 500 кілометрів , а максимальна висота, якої йому вдалося досягти, склала 50 кілометрів.

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Теги: військові навчання військові Північна Корея навчання авіаносець конфлікт

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