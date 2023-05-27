Як спецпредставник Китаю «мирив» Росію, Україну та Європу і що з цього вийшло

Дипломат Лі Хуей цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж, Брюссель та Москву

Скандальновідомий своїми суперечливими пропозиціями щодо можливого поділу території України спецпредставник КНР Лі Хуей закінчив своє «велике європейське турне» візитом до Росії. Він провів перемовини щодо України у МЗС країни-агресорки.

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Європейські «гастролі»

Нагадаємо, що європейська місія Лі Хуея розпочалася 17 травня з візиту до України. У Києві у нього відбулася зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою та президентом країни Володимиром Зеленським. Потім китайський спецпредставник відвідав Варшаву, Париж та Берлін, де також було проведено «поглиблені консультації щодо мирного врегулювання української кризи».

Також 25 травня Лі Хуей прибув до Брюсселя, де він зустрівся з головою Євроради Шарлем Мішелем. За результатами зустрічі китайські дипломати повідомили, що представники країн ЄС погоджуються з позицією Китаю щодо необхідності проведення мирних переговорів щодо України. «Сторони обмінялися думками з таких питань, як політичне врегулювання української кризи та двосторонні відносини Китаю та ЄС», – заявили тоді в МЗС Китаю.

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В офіційному повідомленні, яке поширив Брюссель за підсумками візиту китайської делегації, йдеться про важливість встановлення «справедливого та міцного миру в Україні відповідно до міжнародного права». Крім того, в ЄС висловили сподівання, що Китай, будучи постійним членом Ради Безпеки ООН, зможе відіграти конструктивну роль у припиненні війни та виведенні російських військових «з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Візит «дружби» у Москву

Російські ЗМІ пишуть, що про візит Лі Хуея до Москви було відомо ще 16 травня, тож до цього ретельно готувались. За словами заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка, основним завданням європейської місії дипломата було познайомити країни ЄС з пропозиціями Пекіна щодо політичного врегулювання ситуації в Україні та почути думки та коментарі. «Ми чекаємо на нього з нетерпінням, хочемо дізнатися, які враження він привезе зі своєї поїздки», – повідомив тоді Руденко.

Лі Хуей прибув до МЗС Росії вдень 26 травня. Переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим тривали півтори години. З обох сторін була висловлена ​​готовність до подальшого «зміцнення російсько-китайської зовнішньополітичної взаємодії, незмінно націленої на підтримку миру та стабільності в регіоні та на планеті в цілому».

У Москві – фінальній точці «турне» Лі Хуея – також не детально викладали зміст переговорів. МЗС Росії відзначило, що глава відомства Сергій Лавров подякував Китаю за виважену позицію щодо конфлікту в Україні, а також «високо оцінив готовність Пекіна відігравати позитивну роль у його врегулюванні». «Глава МЗС Росії підтвердив прихильність Москви до політико-дипломатичного вирішення конфлікту, зазначивши створені українською стороною та її західними кураторами серйозні перешкоди для відновлення мирних переговорів», – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства. Втім, про що конкретно говорили сторони і чи вдалось про щось доммовитись так і залишилось за закритими дверима.

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Як сприйняли ідеї Китаю?

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на європейські дипломатичні джерела повідомила, що Лі Хуей під час візиту нібито хотів переконати європейських дипломатів у тому, що їм потрібно закликати до припинення війни в Україні, визнавши володіння Росією окупованих нею українських територій.

«Китайський посол, направлений для просування мирного плану Пекіна щодо України, надіслав чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню. Натомість у володінні Росії мають лишитись ті частини її «меншого сусіда», які вона зараз окупує, вважають західні чиновники, знайомі з ходом переговорів у столицях по всьому континенту», – йдеться у публікації видання. Він також нібито закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону. Лі Хуей зазначив: вони повинні діяти швидко, щоб покласти край війні між Росією і Україною, перш ніж вона пошириться.

У ЄС та Києві цю інформацію не підтвердили. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ відкидає будь-які пропозиції, які переглядали «втрату територій чи заморожування конфлікту». У свою чергу, в Офісі президента заявили, що усі «компромісні сценарії» закінчення війни в Україні є «російськими».

«Будь-який «компромісний сценарій» який передбачає звільнення не всіх територій України та про який періодично говорять «анонімні джерела» в європейських та американських елітах, – рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці», – написав Михайло Подоляк у Twitter.

Він також упевнений в тому, що такий сценарій є заповітною мрією російських окупантів. «Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в «російський медійний сценарій» і затягувати конфлікт?», – додав Подоляк.

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Нагадаємо 24 лютого МЗС Китаю офіційно представило план мирного врегулювання в Україні. Документ складається з 12 пунктів, найважливішими з яких є поновлення переговорного процесу та припинення воєнних дій. Пекін також закликав сторони конфлікту до поваги до територіального суверенітету всіх країн з дотриманням статуту ООН та відмови від менталітету холодної війни.

У плані також пропонується вирішити гуманітарну кризу, забезпечити захист цивільних та військовополонених, у тому числі створивши сприятливі умови для двосторонніх обмінів. Особливу увагу Пекін звернув на необхідність безпеки атомних електростанцій та зниження ризиків ядерного конфлікту та застосування хімічної чи біологічної зброї.