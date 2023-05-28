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Закликав віддати українські території РФ: Кулеба спростував заяву китайського посла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Закликав віддати українські території РФ: Кулеба спростував заяву китайського посла
міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Україна продовжить вести діалог з Китаєм, але «він вестиметься відповідно до трьох базових принципів»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про те, що китайський посол Лі Хуей у межах свого турне Європою для сприяння «врегулюванню» війни Росії проти України пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій. Про це Кулеба сказав під час свого відеозвернення, опублікованого у Facebook.

Глава українського МЗС зазначив, що після появи цієї інформації він зв’язався зі своїми європейськими колегами зі столиць, куди приїздив Лі Хуей, і жоден з них не підтвердив її.

«Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде», – наголосив міністр.

Він додав, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм, але «він вестиметься відповідно до трьох базових принципів»: взаємна повага до територіальної цілісності, жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде ніякого замороженого конфлікту.

Нагадаємо, дипломат Лі Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону.

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Теги: Дмитро Кулеба Україна посол Китай міністр

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