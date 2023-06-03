Директор ЦРУ таємно відвідав Китай: ЗМІ розкрили деталі візиту
ЦРУ відмовилося коментувати інформацію про поїздку свого керівника до Китаю
Директор ЦРУ Вільям Бернс у травні відвідав Китай для переговорів, аби підтримати зусилля Вашингтона, спрямовані на посиленні зв’язків з Пекіном. Про це з посиланням на двох співрозмовників в уряді США повідомляє Reuters.
«Минулого місяця Бернс відвідав Пекін, де зустрівся з китайськими колегами й наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв’язку між розвідувальними службами двох держав», – сказав Reuters один з посадовців
Новина про візит глави ЦРУ, яку вперше повідомила Financial Times, з’явилася в той момент, коли адміністрація Байдена наполягала на підтримці відкритих ліній між Вашингтоном і Пекіном та проведенні зустрічей високопосадовців різних відомств двох держав для пом’якшення напружених відносин.
Зазначається, що досвідчений дипломат Бернс, очоливши ЦРУ, здійснив десятки важливих закордонних поїздок. Зокрема, він вів переговори з росіянами та з талібами в Афганістані. Офіційні особи США обережно підкреслюють, що його місії на чолі розвідки не пов’язані безпосередньо з американською дипломатією.
ЦРУ, яке не часто оголошує про такі візити, відмовилося коментувати інформацію про поїздку свого керівника до Китаю.
Відносини між двома найбільшими економіками світу залишаються напруженими через низку проблем - від порушень прав людини в КНР до військової активності в Південно-Китайському морі.
Як нагадує Reuters, держсекретар Ентоні Блінкен відклав заплановану на лютий поїздку до КНР після виявлення китайської повітряної кулі-шпигуна в повітряному просторі США над таємними військовими об’єктами, що спричинило дипломатичну кризу.
Проте Білий дім заявив, що продовжує зусилля для сприяння візитам до Китаю Ентоні Блінкена, а також очільниці мінфіну Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо.
Деякі критики адміністрації Байдена поставили під сумнів спроби США стабілізувати зв’язки з Китаєм, стверджуючи, що останні десятиліття взаємодії не змогли змінити його позицію щодо низки питань торгівлі, безпеки та прав людини.
Міністр оборони США Ллойд Остін в кулуарах безпекового саміту в Сінгапурі потиснув руку китайському колезі Лі Шанфу, але між ними не було розмови по суті, повідомили в Пентагоні у п’ятницю. Раніше Китай відмовився від офіційної зустрічі між Остіном і Лі, який перебуває під санкціями США.
Крім того, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США хотіли б співпрацювати з Китаєм без попередніх умов у питаннях контролю над ядерними озброєннями, але Пекін продовжує демонструвати небажання йти на зустріч.
Салліван сказав, що він порушив це питання минулого місяця під час дводенних переговорів у Відні з головним дипломатом КНР Ван Ї, тож тепер у Вашингтоні очікують відповіді китайської сторони.
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