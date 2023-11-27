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Китай відкриває безвізовий режим для громадян п'яти країн. Чи є серед них Україна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай відкриває безвізовий режим для громадян п'яти країн. Чи є серед них Україна
Китай зробив безвізовий в'їзд для громадян низки країн
фото із відкритих джерел

Китай змінює підходи щодо віз для європейців

Громадяни Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії, а також Малайзії, зможуть перебувати на території Китаю без візи 15 днів. Таким чином Китай намагається поліпшити туристичну привабливість країни після ковидного карантину. Про це повідомила на брифінгу у п'ятницю офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін, про це пише Рolitico.

Наразі мешканці зазначених країн зможуть перебувати 15 днів на території Китаю без візи. Рішення набуде чинності 1 грудня. До пандемії таким правом мали лише Бруней, Японія та Сінгапур. Офіційний Пекін заявляє, що цей крок сприятиме подальшому розвитку ділових зв'язків та туризму.

Дипломатка розповіла, що Китай ухвалив рішення у пробному порядку розширити сферу застосування одностороннього візового режиму та почати застосовувати безвізову політику щодо власників звичайних паспортів із Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії.

«З 1 грудня 2023 року до 30 листопада 2024 року власники звичайних паспортів із перерахованих країн, які приїжджають до Китаю з метою бізнесу, туризму, огляду пам'яток, відвідування родичів та друзів, а також транзитом не більше ніж на 15 днів, можуть в'їжджати до країни без віз», – пояснила Мао Нін.

Нагадаємо, для українців і досі діє візовий режим. Візу в Китай громадянам України можна самостійно отримати в посольстві, вона коштує 70$, звичайний термін виготовлення – 7 робочих днів. У посольстві КНР нагадали, що закордонний паспорт повинен бути дійсний більше 6 місяців на момент отримання дозволу на в’їзд в аеропорту при транзиті або візи в посольстві.

До слова, розв’язана Росією війна, зокрема блокування українських портів, спричинила значне зменшення обсягів торгівлі між Україною та Китаєм. За підсумками 2022 року товарообіг між Україною та КНР становив $11,14 млрд, а за рік до того – $18,9 млрд. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України у Китаї Павло Рябікін. Як зазначив посол, згідно з даними Державної митної служби України, за підсумками восьми місяців 2023 року товарообіг з Китаєм становив $8,256 млрд.

Читайте також: Пів року у Китаї. Перше інтерв’ю посла Павла Рябікіна
Теги: Італія паспорт Франція Нідерланди Іспанія Німеччина візи Китай

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