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Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна: стали відомі теми розмови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна: стали відомі теми розмови
Окремо лідери обговорять ситуацію навколо Тайваню
фото скріншот відео

Основною темою переговорів стане перспектива відновлення військових каналів зв'язку

На зустрічі 15 листопада президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін  мають намір обговорити відновлення каналів зв’язку між збройними силами обох країн та ще кілька важливих питань. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на інформовані джерела.

Як зазначається, сторони намагаються відновити зусилля зі стабілізації відносин на тлі зростаючої напруженості з таких питань, як військова активність Китаю поблизу Тайваню і намагання США перешкодити Китаю отримати доступ до новітніх американських технологій.

Основною темою переговорів стане перспектива відновлення військових каналів зв'язку, які Китай закрив минулого року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

«Президент сповнений рішучості вжити необхідних заходів для відновлення того, що ми вважаємо центральним зв'язком між США і Китаєм у військовій сфері», – зазначив один з посадовців США.

Окремо лідери обговорять ситуацію навколо Тайваню. Як пише видання, Байден висловить Сі занепокоєння «небезпечною» і «провокаційною» військовою активністю Китаю навколо острова.

Раніше повідомлялося, що Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном 15 листопада.

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Теги: Китай Тайвань Ненсі Пелосі Сі Цзіньпін США Джозеф Байден

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