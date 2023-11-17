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Сі Цзіньпін натякнув, що Китай знову готовий надіслати до США панд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сі Цзіньпін натякнув, що Китай знову готовий надіслати до США панд
Китайські панди можуть незабаром повернутися до зоопарків США
фото: The San Diego Union-Tribune

Гігантські панди є символом американсько-китайської дружби

Під час виступу у Сан-Франциско, Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий продовжити співпрацю з Вашингтоном щодо збереження панд – традиційного жесту дружби між двома країнами. Про це пише The New York Times.

Сі Цзіньпін заявив, що панди можуть незабаром повернутися до зоопарків Сполучених Штатів. Як відомо, США нещодавно відправили ведмедів назад на їх батьківщину. Три гігантські панди Національного зоопарку, Мей Сян, Тянь Тянь та їхнє дитинча Сяо Ци Цзі вирушили зі США до Китаю. 

«Ми готові продовжувати нашу співпрацю зі Сполученими Штатами щодо збереження панд і робити все можливе, щоб задовольнити бажання жителів Каліфорнії, щоб поглибити дружні зв’язки між нашими двома народами», – сказав Сі Цзіньпін.

Китайський лідер не надав точної інформації щодо того, коли тварини прибудуть до Штатів, але натякнув, що їхнім тимчасовим домом може стати Каліфорнія, зокрема зоопарк Сан-Дієго, звідки три великі панди дев'ять днів тому поїхали на батьківщину.

«Мені сказали, що багато американців, особливо діти, дуже не хотіли прощатися з пандами і пішли до зоопарку, щоб їх провідати», – сказав Сі у своїй промові, додавши, що зоопарк Сан-Дієго та люди в Каліфорнії «дуже чекають повернення панд».

Гігантські панди є символом американсько-китайської дружби з тих пір, як Пекін подарував пару панд Національному зоопарку у Вашингтоні в 1972 році, напередодні нормалізації двосторонніх відносин. Пізніше Китай надіслав панд й іншим зоопаркам США.

В останні роки відносини між країнами погіршилися і представники КНР почали вимагати повернення панд додому. У соцмережах почали з’являтися непідтверджені звинувачення у тому, що зоопарки США погано поводяться з тваринами, отриманими в оренду.

Угода про обмін Національного зоопарку США з Китайською асоціацією охорони дикої природи закінчується на початку грудня, а переговори щодо її поновлення або продовження поки не принесли результатів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та глава Китаю Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско. Європейська преса уже висуває припущення щодо того, як це вплине на подальші відносини між країнами.

Теги: США Сі Цзіньпін переговори тварини зоопарк Китай

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