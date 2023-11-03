Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні
МЗС Філіппін зазначають, що мілина, яку вони називають Bajo de Masinloc, перебуває в межах виключної економічної зони Філіппін
Міністерство закордонних справ Філіппін звинуватило Китайську Народну Республіку у вторгненні в їхні води після інциденту за участю військових кораблів обох країн. Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, Китай стверджує, що це філіппінський військовий корабель незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо. У МЗС Філіппін наголосили, що це звинувачення не має правових підстав, а потрібне для підвищення напруги.
«Це Китай вторгається у філіппінські води», – заявили у міністерстві.
Як відомо, на мілину Скарборо претендують обидві ці країни, однак вона фактично перебуває під контролем Пекіна з моменту захоплення її в Маніли в 2012 році.
У МЗС Філіппін зазначають, що мілина, яку вони називають Bajo de Masinloc, перебуває в межах виключної економічної зони Філіппін, і країна має суверенні права та юрисдикцію над нею.
«Філіппіни постійно вимагали, щоб китайські судна негайно залишили цей район», – обурились у відомстві.
Ця мілина, яка розташована за 200 км від берегів Філіппін, вже була частиною арбітражного позову, поданого Манілою до міжнародного трибуналу. Хоча суд у 2016 році постановив, що претензії Пекіна на 90% Південно-Китайського моря не мають підстав з точки зору міжнародного права, КНР відмовляється визнати це рішення.
Раніше повідомлялося, що Філіппіни звинуватили Китай у зіткненні військових кораблів двох країн біля мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі. Відповідну ноту протесту було передано філіппінським МЗС посольству КНР у Манілі.
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