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Німеччина запропонувала ООН взяти під контроль Сектор Гази після війни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німеччина запропонувала ООН взяти під контроль Сектор Гази після війни
Активізуються дискусії про сценарії дій щодо Сектора Гази після війни
фото: AFP

Німеччина пропонує п’ять різних сценаріїв майбутнього Сектора Гази

Німеччина запропонувала, щоб Організація Об'єднаних Націй взяла під контроль Сектор Гази після закінчення війни Ізраїлю та ХАМАС. Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, палестинці й деякі дипломати ЄС мають сумніви щодо реальності цієї ідеї, а​​ палестинський високопосадовець в Європі назвав її «неприйнятною».

Зараз тривають дискусії про те, як допустити більший обсяг гуманітарної допомоги в Газу і як зупинити бойові дії. Але також активізуються дискусії про сценарії дій після війни.

Пропозиція Німеччини датована 21 жовтня, до рішення Ізраїлю розпочати другу фазу своєї військової операції в Секторі Газа. Неофіційний документ пропозиції складається з двох сторінок.

У пропозиції Німеччини, як повідомляє Politico, йдеться про те, що країна поділяє мету Ізраїлю – щоб ХАМАС більше не тероризував Ізраїль, але додають, що проти агресії важко боротися лише «військовим шляхом».

Німеччина пропонує п’ять різних сценаріїв майбутнього Сектора Гази, серед яких й повторна окупація Ізраїлем та контроль анклаву Палестинською адміністрацією або Єгиптом.

Сценарій ООН також є у списку. Він описаний як такий, що «може запропонувати політичну перспективу», бо ні Палестина, ні Єгипет не можуть взяти на себе управління, а повернення анклаву до попереднього статусу-кво або повторна окупація Ізраїлем є політично небажаними.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом до розширених гуманітарних пауз у Секторі Гази.

Теги: Німеччина окупація Палестина ХАМАС Сектор Гази Ізраїль

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